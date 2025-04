Badacze stworzyli magnes o rozmiarach baterii, który umożliwia otrzymanie pomiarów o równie dobrej jakości, jak przy pomocy jego znacznie większych i cięższych odpowiedników. Nowy aparat wytwarza na razie pole magnetyczne o sile 0,7 tesli (dla porównania magnesy w dużych medycznych przyrządach wytwarzają pole magnetyczne 10 razy silniejsze), ale już wkrótce naukowcy wprowadzą udoskonalenia, które pozwolą na uzyskanie 1,5 tesli. Zdaniem naukowców ta mała bateria, to przełom w technologii obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego.Do tej pory ogromne rozmiary oraz wysokie koszty utrzymania aparatu do rezonansu magnetycznego czyniły tę metodę trudno dostępną i ograniczały jej mobilność. Wszystkiemu winne były ciężkie magnesy potrzebne do wytworzenia odpowiedniego pola magnetycznego. Od niego bowiem zależy precyzyjność pomiarów. Magnes o rozmiarach baterii nie zastąpi oczywiście dotychczas stosowanych urządzeń w kształcie tuby. Jednak aparaty oparte o nową technologię umożliwią identyfikację skrzepów krwi lub białek produkowanych przez nowotwory już w gabinecie lekarza rodzinnego. Nowa technologia może okazać się nieoceniona również w archeologii, chemii czy biologii.(Źródło: Technology Review/kp/mk)

Reklama