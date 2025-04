Przed wjazdem do Chin na ogół nie jest potrzebna karta szczepień. Sytuacja zmienia się jeśli jakikolwiek rejon tego kraju zostanie umieszczony na liście zagrożeń epidemiologicznych sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Dlatego tak ważne jest, aby przed wyjazdem dowiedzieć się o aktualne wytyczne.

Nie wszyscy mogą wjechać do Chin...

Turysta przez wjazdem na terytorium Chin wypełnia deklarację zdrowotną. Obowiązuje zakaz wjazdu i przebywania na terytorium Chin nosicieli wirusa HIV, zakaźnie chorych na gruźlicę, trąd, tyfus i cholerę. Także osoby zarażone chorobami wenerycznymi oraz chore psychicznie nie mogą przekroczyć granicy i wjechać do Chin.

Restrykcje wobec turystów

Od kwietnia 2003 roku kiedy kraj ten nawiedziła epidemia SARS, turyści przebywający w Chinach muszą zgłaszać chińskim służbom sanitarno-epidemiologicznym wszelkie niepokojące objawy związane z pogorszenia stanu zdrowia np. wysoka gorączka, kaszel, symptomy przeziębienia.

Na co warto się zaszczepić?

Chiny to kraj o wysokiej zachorowalności na cholerę, polio, tężec, błonicę, zapalenie wątroby typu A i B. Dlatego mimo, że nie jest to wymóg formalny, warto zadbać o aktualne szczepienie przeciwko tym chorobom.

Dla osób odwiedzających małe miasteczka i wsie, może być wskazane także szczepienie na tyfus i wściekliznę. Podróżni udający się do miast oraz popularnych miejsc turystycznych, włączając dorzecze rzeki Yangcy nie wymagają chemioprofilaktyki. Rejony zagrożone to głównie: Hainan, Yunnan, Fuijan, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Sichuan, Tibet (w dolinie rzeki Zangbo), Anhui, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi i Shandong. Ryzyko istnieje w porze gorącej, poniżej 1500 m. n. p. m.

Turyści wybierający się w te rejony powinni przyjmować profilaktycznie środki przeciwmalaryczne.

W dużych miastach opieka zdrowotna jest na dość dobrym poziomie. Gorzej z dostępnością do lekarza jest na terenach wiejskich. Dlatego bardzo ważne jest, aby zabrać ze sobą własną, dobrze zaopatrzoną apteczkę. Powinny znaleźć się w niej leki przeciw biegunce, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe czy środki opatrunkowe. Osoby przewlekle chore powinny zrobić zapas przyjmowanych przez siebie lekarstw.

Higiena żywienia

Turyści powinni zwracać uwagę na to, gdzie spożywają posiłki, jakie tam panują warunki sanitarne, a także co jedzą. Lekceważenie zasad higieny podczas żywienia powoduje poważne zatrucia pokarmowe. Owoce koniecznie trzeba umyć przed spożyciem. Ze względów sanitarnych lepiej powstrzymać się przed piciem nieprzegotowanej wody prosto z kranu. Do spożycia najodpowiedniejsza jest butelkowana, fabrycznie zamknięta woda.

