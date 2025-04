Jakie cechy ma Dorosłe Dziecko Alkoholika?

W relacjach z ludźmi zgaduje, co jest normalne.

Często ma trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca.

Kłamie, kiedy równie dobrze mógłby powiedzieć prawdę.

Osądza siebie bezlitośnie.

Miewa problemy z przeżywaniem radości i z zabawą.

Traktuje siebie bardzo poważnie.

Ma trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów.

Przesadnie reaguje na zmiany, na które nie ma wpływu.

Bezustannie poszukuje potwierdzenia i uznania od innych.

Uważa, że bardzo różni się od innych.

Jest albo nadmiernie odpowiedzialny albo całkowicie nieodpowiedzialny .

. Bywa niezwykle lojalny, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje.

Często ulega impulsom.

Czuje się winny, staje w obronie własnych potrzeb i często ustępuje innym.

Czuje strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami.

Czuje strach przed cudzym gniewem i awanturami.

Zachowuje się często jak ofiara.

często jak ofiara. Bardzo boi się porzucenia lub utraty bliskich osób.

Obawia się ukazywania swoich uczuć.

Miewa skłonność do nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Miewa skłonność do sztywnego trzymania się raz obranego kierunku działania, bez poważnego rozpatrzenia innych możliwości postępowania.

Co dalej?

W przypadku stwierdzenia, że jest się DDA, ważne jest zapytanie siebie, co to dla mnie znaczy. Jeśli mówienie o sobie „Jestem DDA”, ma być „etykietką” wyjaśniającą nasze dziwne zachowanie, niekoniecznie jest to rozsądne. Jeśli staje się motywacją, by zmienić swoje życie i poczuć się lepiej – jest jak najbardziej pomocne.

Na podstawie: J.G. Woititz, Dorosłe Dzieci Alkoholików, „Akuracik”, Warszawawa 2000