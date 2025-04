Nowa odsłona rehabilitacji

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku pewien Japończyk rozpoczął pracę nad nową metodą rehabilitacji. Założenie było następujące: mięśnie człowieka w trakcie pracy nie tylko zużywają energię i powodują widoczny ruch (np. kończyny), ale także powodują inne, korzystne zjawiska dla całego organizmu. Metoda ta rozwinęła się i dzisiaj jest znana wszystkim sportowcom, osobom po urazach i tym, którzy dłużej chcą zachować sprawność fizyczną.

Lecznicze plastry

Plastry używane do kinesiotapingu nie są nasączone żadną substancją leczniczą, są wodoodporne. Rozciągają się tylko wzdłuż (czyli tak, jak pracujące mięśnie). Są także bardzo elastyczne, zbliżone grubością i ciężarem do skóry człowieka. Mogą być przyklejone do skóry nawet przez kilkanaście dni. Ich wykonanie zapewnia skórze „oddychanie” – plastry przepuszczają powietrze. Nie powodują uczucia „ciągnięcia” znanego z efektu, wywoływanego przez tradycyjne plastry – nie ograniczają więc ruchów.

Wystarczy dobrze nakleić

Cała skuteczność metody tkwi w umiejętnym naklejeniu plastra – wzdłuż linii, według której pracują mięśnie. Wraz z rozwojem metody, powstało mnóstwo sposobów aplikacji plastra. Powinien się nią zająć wykwalifikowany specjalista, fizjoterapeuta lub rehabilitant, który przeszedł specjalistyczny kurs kinesiotapingu.

Które części ciała można obklejać plastrami?

Najczęściej terapii podlegają okolice szeroko eksploatowanych stawów – kolanowego, skokowego, ramiennego, łokciowego, nadgarstkowego, a także kręgosłupa – szczególnie jego część dolną (lędźwiową) lub górną (szyjną). Poza tymi okolicami specjaliści mogą zalecić naklejenie plastrów także w innych miejscach w zależności od wskazań lekarskich.

Do czego można użyć kinesiotapingu?

Najpopularniejsze zastosowanie to medycyna sportowa. Nakleja się je w celu odciążenia intensywnie pracującego mięśnia, wzmocnienia jego pracy. Stosuje się je także w celach leczniczych – po urazach mięśni lub stawów. Zmniejszają ból i obrzęk, poprawiają krążenie, „nastawiają” staw w razie jego niewłaściwej pozycji czy ułożenia.

Czy kinesiotaping jest odpowiedni dla mnie?

Jeśli uskarżasz się na przewlekłe bóle mięśni lub stawów, zapytaj swojego lekarza ortopedy lub neurologa o kinesiotaping. Otrzymasz odpowiednie skierowanie wraz ze wskazaniem rehabilitanta, który będzie mógł pomóc Ci rozpocząć terapię. Jest ona całkowicie bezbolesna oraz nie wymaga dużych nakładów finansowych, a jej skuteczność potwierdzają lekarze i pacjenci na całym świecie.

