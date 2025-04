Kiedy stosuje się kiretaż?



Kieszonka przyzębna powstaje głównie wskutek nawarstwiania się i wnikania kamienia nazębnego w szczelinę między zębem a dziąsłem. Niszczy to przyczep nabłonkowy, który stanowi dno kieszonki, w następstwie czego szczelina się powiększa.

Utratę przyczepu może przyspieszać zła higiena jamy ustnej. Obecność kieszonek przyzębnych jest charakterystyczna dla zaawansowanej choroby przyzębia. Jest to patologia, którą usuwa się metodą kiretażu.

Kiretaż to odświeżenie starej, niegojącej się rany. Polega na wyskrobaniu ścian patologicznej kieszonki przyzębnej i zewnętrznej powierzchni korzenia zęba. W ten sposób usuwane są obumarłe części przyczepu nabłonkowego z tkanką ziarninową (jeśli taka powstała), kostniwa i nabłonka dziąsła oraz kamień nazębny poddziąsłowy.

Ile to kosztuje?



Podstawowy koszt kiretażu zamkniętego to ok. 100-150 zł, a otwartego ok. 250 zł. Jednak cena końcowa zależy od tego, ile zębów obejmuje zabieg.

Kiretaż zamknięty



W wyniku kiretażu kieszonka ulega zbliznowaceniu i spłyceniu. Następnie pokrywa się zdrowym, świeżym nabłonkiem. Stan zapalny ustępuje, a zęby są lepiej umocowane.

Przed zabiegiem usuwa się całkowicie kamień nazębny poddziąsłowy.

Kiretaż obejmuje 4–6 zębów. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu, praktycznie na ślepo, za pomocą kiret. Najpierw oczyszczana jest powierzchnia korzenia, później usuwany nabłonek ze ściany dziąsłowej kieszonki, a także z dna – łącznie z ziarniną.

W wyniku kiretażu w kieszonce powstaje skrzep, który jest ochraniany przez twardniejące opatrunki ochronne (przez 7–8 dni). Opatrunek utrzymuje w specjalnych przypadkach szyna akrylowa.

W przypadkach gwałtownego postępu choroby przyzębia dodatkowo stosuje się antybiotykoterapię miejscową lub ogólną.

Kiretaż otwarty



Jest to najczęściej wykonywany zabieg w chirurgicznym leczeniu chorób przyzębia. Ta metoda jest stosowana przy obecności głębszych kieszonek przyzębnych (powyżej 5 mm). Wykonuje się go w nieco odmienny sposób niż kiretaż zamknięty.

Przed skrobaniem kieszonek przyzębnych nacina się płat dziąsła. Odchylenie dziąsła pozwala na oczyszczenie kieszonki. Po zabiegu zakłada się szwy i opatrunek ochronny (w razie konieczności). Niekiedy w przypadku dużych ubytków kości stosuje się materiały kościozastępcze. Po zabiegu zęby optycznie wydłużają się ze względu na odsłonięcie powierzchni korzenia.

