Po licytacji japońskich malowideł w Londynie, zostają one skradzione przez najprawdziwszych ninja. To jednak nie koniec, bowiem wkrótce dochodzi do kolejnej kradzieży. Sytuacja komplikuje się coraz bardziej i rośnie liczba pytań bez odpowiedzi...

Główni bohaterowie książki: Mary Jane i jej bracia Jim i Martin oraz Ania i Bartek dokonują pewnego zaskakującego odkrycia, choć początkowo ich teoria wydaje się być zupełnie pozbawiona sensu. Ania i Bartek wyruszają do japońskiej stolicy, a my podążamy za nimi i tym sposobem zostajemy wplątani w międzynarodową sieć intryg. Autorka niezwykle dokładnie oddaje klimat Japonii, przedstawia nam jej mieszkańców, kulturę i obyczaje – jakże inne od europejskiego pojmowania świata.

„Klątwa złotego smoka” wciąga od pierwszych stron – wszystko dzieje się w zawrotnym tempie. Książka jest intrygująca i z całą pewnością dorównuje poziomem poprzednim tomom. Podkreślenia wymaga strona graficzna książki; „Klątwa złotego smoka” jest pięknie wydana i bogato ilustrowana.

