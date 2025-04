Patrząc z boku na zachowanie opisane powyżej może nam się wydawać, że kleptomani wiele ryzykują, a niewiele z tego mają. Kradną jednak mimo to, ponieważ mają taką wewnętrzną potrzebę, której nie mogą powstrzymać.

Objawy kleptomanii

Osoby uzależnione od kradzieży czują ogromną satysfakcję, kiedy coś sobie przywłaszczą. Nawet wtedy, kiedy wiedzą, że byłoby ich stać na zakup tych rzeczy. Jednak emocje, jakie towarzyszą kradzieży i podwyższony poziom adrenaliny nie dają za wygraną. Dopiero, gdy minie stan podniecenia, zaczynają mieć wyrzuty sumienia i ogarnia ich strach oraz przerażenie, jak pomyślą sobie, że takie sytuacje będą się powtarzać. Kleptomania przypomina pod tym względem uzależnienie od hazardu – gracz czuje podniecenie, kiedy ryzykuje, a po całym zdarzeniu zaczyna wszystkiego żałować. Zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jeśli nadarzy się jeszcze okazja do zagrania, na pewno z niej skorzysta.

Kleptomania jest zaliczana do zaburzeń psychicznych. Wiąże się często z występowaniem zmian nastroju i stanów lękowych. Niekiedy zdarza się, że towarzyszy jej również anoreksja albo bulimia. Naukowcom nie udało się jednak jeszcze do końca wyjaśnić związku kleptomanii z innymi zaburzeniami.

Badania nad kleptomanią prowadzone są na całym świecie. Wynika z nich, że większość osób uzależnionych od kradzieży to ludzie do trzydziestego roku życia i częściej są to kobiety niż mężczyźni. Czynnikami sprzyjającymi temu zaburzeniu są m.in. niepowodzenia w pracy lub szkole i problemy w życiu.

Skuteczność leczenia



Leczenie kleptomanii oparte jest głównie na podawaniu leków i terapii psychologicznej. Jednak różne ośrodki prowadzące badania nad kleptomanią odmiennie niekiedy opisują wpływ leków antydepresyjnych na zachowanie osób uzależnionych od kradzieży. Jak się okazuje, nauka tylko w niewielkim stopniu poznała kleptomanię – jej przyczyny, związek z innymi zaburzeniami oraz sposoby leczenia. Potrzeba będzie zapewne jeszcze dużo czasu zanim każdy psychiatra i psycholog będzie znał skuteczne metody leczenia tego zaburzenia.

