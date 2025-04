Dwa miesiące temu urodziłam synka. Kilka tygodni przed porodem zaczęłam mieć problemy z wypróżnianiem, a od porodu wizyta w toalecie to bolesny koszmar. Dodatkowo pojawia się krwawienie. Czy to normalne po porodzie?

Gosia

To, jak często następuje wypróżnienie, jest kwestią indywidualną – prawidłowe jest raz dziennie, jak również co kilka dni. Ma na to wpływ motoryka przewodu pokarmowego, dieta oraz przyjmowane leki.

Jeśli dochodzi do zmiany częstości wypróżnień, trzeba zastanowić się nad przyczyną. Zmiana diety na bogatą w błonnik (ciemne pieczywo, warzywa) oraz picie dużej ilości płynów powinno pomóc. Jeśli tak się nie dzieje, zaleca się łagodne środki ułatwiające wypróżnianie w postaci czopków lub preparatów doustnych. Oczywiście powinno to być leczenie doraźne, bo przewlekłe stosowanie większości takich środków powoduje zmniejszenie ich skuteczności.

A dolegliwości bólowe opisane przez Panią są zapewne spowodowane pęknięciem śluzówki odbytu lub żylakami odbytu. Istnieje wiele preparatów dostępnych bez recepty, które łagodzą podrażnienia okolicy odbytu i zmniejszają stan zapalny, a dodatkowo mają działanie znieczulające (czopki i maść). Oprócz leków ważne jest, by nie dopuścić do zaparć, gdyż gojąca się śluzówka odbytu ulegnie znów uszkodzeniu w czasie wypróżnienia. Czopki glicerynowe, które zmiękczają stolec, powinny pomóc. Warto jednak pójść do specjalisty, który zajmuje się schorzeniami odbytu (proktolog).

Radziła: dr n. med. Renata Jaczyńska - specjalista ginekolog-położnik. Pracuje w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

