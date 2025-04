Oto przegląd najbardziej typowych objawów oraz rady, jak postępować w konkretnych przypadkach.



1. Silne parcie na pęcherz i wyciskanie tylko „paru kropelek”.

Prawdopodobnie złapałaś infekcję pęcherza. Spróbuj zastosować jeden z dostępnych bez recepty leków (np. Urinal, Urosept, Fitolizyna). By wypłukać bakterie z dróg moczowych, pij dużo niegazowanej wody mineralnej z cytryną lub sokiem żurawinowym. Jeśli dolegliwości nie miną w ciągu 1–2 dni, dołączy się gorączka albo pieczenie w trakcie załatwiania się, nie zwlekaj dłużej. Idź do internisty lub urologa.

Reklama

2. Stałe, trwające od dawna, uczucie przepełnienia pęcherza i potrzeba częstego korzystania z WC.

Na wszelki wypadek rób regularnie badania moczu. Jeśli ich wyniki są w normie, przyczyną częstego chodzenia do toalety może być nadreaktywność pęcherza. To dolegliwość, którą trzeba leczyć, bo w przyszłości może doprowadzić do nietrzymania moczu. Zgłoś się do dobrego urologa.

3. Częste oraz bolesne oddawanie moczu, czasem ból pleców w okolicy nerek.

To mogą być objawy zapalenia miedniczek nerkowych. Zazwyczaj przebiega ono z gorączką, jednak u niektórych osób temperatura ciała jest cały czas w normie. Umów się szybko do lekarza. Niezbędne jest wykonanie badania stwierdzającego ewentualną obecność białka w moczu.

4. Konieczność chodzenia do toalety co godzinę lub dwie (nawet w nocy), silne pragnienie, zwykle także szybka utrata wagi.

Tak objawia się cukrzyca typu I. Choroba zaczyna się bardzo gwałtownie, zapadają na nią ludzie młodzi, a nawet dzieci. Natychmiast skonsultuj się z lekarzem, który da Ci skierowanie na badanie poziomu cukru w moczu.

5. Uczucie ciągłego przepełnienia pęcherza w czasie ciąży.

Jest to normalne w tym okresie. Jeśli jednak podczas załatwiania się czujesz dyskomfort (np. ból czy pieczenie), poproś o radę lekarza. W czasie ciąży podatność na infekcje układu moczowego jest znacznie większa.

6. Gubienie kropelek moczu np. w czasie wysiłku czy kichania.

To wynik osłabienia zwieraczy pęcherza. Zdarza się często po porodzie, ale nie tylko. Jeśli taki stan trwa od paru miesięcy, zgłoś się do lekarza.

Uwaga!

Gdy infekcje powtarzają się, konieczna jest dokładna diagnostyka układu moczowego, np. USG lub urografia.

Reklama

(MB)