Dla osób słyszących życie w ciszy wydaje się przerażające. Trudno więc się dziwić, że niepokoi nas, gdy nagle nasz słuch zaczyna się pogarszać. W przypadku zaburzeń słyszenia nie ma taryfy ulgowej. Niezależnie od tego, w jakim tempie przebiegają, trzeba o nich poinformować lekarza. Co wcale nie znaczy, że zawsze wymagają leczenia. Ich przyczyn może być wiele. Oto najczęstsze z nich.

Zapalenie ucha

Jeśli prócz zaburzeń słuchu, pojawiają się ból, uczucie pełności w uchu oraz gorączka, to prawdopodobnie cierpisz na zapalenie ucha. Jego przyczyną najczęściej są bakterie, dlatego konieczny będzie antybiotyk. Chorobie tej sprzyjają np. kłopoty z zatokami i migdałkami.

Rady dla ciebie: Stosuj się do zaleceń lekarza. Absolutnie jednak nie zatykaj ucha watą, choć na pewno niektórzy będą ci to doradzać. Jeśli pojawi się wysięk, wata nie pozwoli uchu się oczyścić, a tobie odzyskać słuch.

Woskowina

Nie masz innych objawów, po prostu gorzej słyszysz i dodatkowo pojawia się uczucie przelewania w uchu. To prawdopodobnie tzw. korek woskowinowy zaburza słyszenie. Konieczna jest wizyta u laryngologa, który oczyści ucho.

Rady dla ciebie: Sama nie usuwaj woskowiny! Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnej medycyny, możesz skorzystać ze świecowania uszu – zabiegu, który polega na ogrzewaniu ucha specjalną świecą. W wyniku tego powstaje podciśnienie, które „wysysa” z ucha woskowinę. Koszt: 50–100 zł

Ucho lotnika

Dolegliwość ta powstaje, gdy zbyt szybko zmieniamy wysokość i ciśnienie nie ma czasu się wyrównać (w czasie lotu samolotem lub w windzie). Słyszysz szum, może pojawić się ból i chwilowa utrata słuchu. Jeśli dolegliwości nie mijają, wybierz się do laryngologa, który przepisze środki wspomagające „rozprężenie”.

Rada dla ciebie: W czasie startu samolotu ssij cukierek lub żuj gumę. To pomoże ci łagodniej przejść przez zmiany ciśnienia.

Hałas

Długotrwałe przebywanie w hałasie lub krótkotrwałe narażenie ucha na działanie np. wystrzału mogą powodować zaburzenia słuchu. Jeśli więc gorzej słyszysz po balu lub po prostu po wystrzale petardy, ale słuch poprawia się po kilku godzinach, to nie ma się czym martwić. Uwaga! Jeżeli jesteś często wystawiona na hałas, urazy mogą okazać się trwałe.

Rada dla ciebie: Jeśli pracujesz w hałasie, zakładaj na uszy ochraniacze. Zrezygnuj zaś ze słuchania muzyki przez słuchawki.

Miażdżyca

Jeśli jesteś po pięćdziesiątce i dodatkowo masz problemy z nadciśnieniem lub wysoki cholesterol, to można sądzić, że przyczyną pogorszenia słuchu jest miażdżyca tętnic ucha wewnętrznego. Konieczne będzie przyjmowanie leków na receptę.

Rada dla ciebie: Staraj się prowadzić higieniczny tryb życia: dbaj o dietę i codzienną porcję ruchu. Unikaj hałasu, żeby nie obciążać słuchu.