Zaangażowanie blogosfery w kampanię zdrowotną to nie tylko próba poszerzenia kanałów dostępu do odbiorców, ale przede wszystkim stworzenie nowej sytuacji komunikacyjnej, w której osoby zainteresowane tematyką walki z rakiem szyjki macicy traktowane są jednostkowo i indywidualnie: „Zdecydowanie bardziej istotne są więzi między autorami blogów i czytelnikami. Rekomendację blogera, którego chętnie czytamy i z którym chętnie dyskutujemy na jego blogu, można porównać do rekomendacji kolegi lub znajomego, któremu ufamy.” – mówi Mirek Połyniak z agencji Blog Ninja odpowiedzialnej za organizację kampanii.

Dotychczasowym problemem przy organizacji tego rodzaju kampaniach był brak zindywidualizowanego podejścia do grup osób potencjalnie nią zainteresowanych:

- Do wszystkich kobiet mówimy jednym językiem, do wszystkich używamy tych samych argumentów, wszystkie staramy się przekonać do robienia badań cytologicznych w ten sam sposób. Tymczasem te komunikaty powinny być indywidualizowane i dostosowane do osobistej i społecznej sytuacji danej kobiety. - uważa profesor Antonina Ostrowska, która jest jednocześnie jednym z członków Rady Programowej Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Rak szyjki macicy można wyleczyć

Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy powstała w maju 2011 roku. Skupia ponad 50 organizacji pozarządowych, towarzystw naukowych, firm i instytucji publicznych. Jej celem jest zmniejszenie do 2020 roku o połowę zachorowalności i umieralności Polek z powodu raka szyjki macicy. Nowotwór ten jest całkowicie wyleczalny, jeśli zostanie wcześnie wykryty, możliwe to jest dzięki badaniom cytologicznym. Jednak ze względu na niską świadomość zagrożenia i niezgłaszanie się na badania przesiewowe, choroba często wykrywana jest zbyt późno. Niestety każdego roku z powodu raka szyjki macicy umiera prawie 2000 kobiet.

Pełna lista blogów, które biorą udział w akcji wspierającej Koalicję RSM:

1.Małgosia Maćkowiak - blogerka pisząca o modzie Raz tak, raz na wspak…

http://mamalgosia.blogspot.com/2011/11/polska-koalicja-na-rzecz-walki-z-rakiem.html

2.Ania Włodarczyk - blogerka kulinarna Strawberries from Poland

http://strawberriesfrompoland.blogspot.com/2011/11/dzis-nie-bedzie-ciastek.html

3.Paulina – autorka Dots and flowers

http://dotsandflowers.blogspot.com/2011/11/niech-zyja-kobiety.html

4.Dorota Kamińska - blogerka nie tylko kulinarna

http://dorotakaminska.com/spolecznie/popieram-polska-koalicje-rsm/

5.Alina Szczerba, która prowadzi bloga Brunette’sHeart

http://brunettesheart.blogspot.com/2011/11/wspolpraca-z-koalicja-na-rzecz-walki-z.html

6.Veni – autorka bloga Ciemna Strona Wenus

http://csw.blox.pl/2011/11/Nie-daj-sie-pozrec.html

7.Ilona Myszkowska autorka komiksowego bloga Chata Wuja Fred

http://chatolandia.pl/

8.Karolina – autorska bloga o modzie Cajmel

http://cajmel.blogspot.com/

9.Ewa – autorka bloga Bagajaga

http://bagajaga.blogspot.com/2011/11/lubie-zycie-wy.html

10.Izabela Lenkiewicz – która prowadzi nie tylko bloga Przed Porodem

