Widowisko MAM – 16 marca 2012, piątek

Mistrzowska Akademia Miłości zaprasza na widowisko edukacyjne pt. KOBIETA + MĘŻCZYZNA czyli... ZROZUM MNIE, KOCHANIE!

Czy jest sposób na to by zrozumieć płeć przeciwną?

Czy mózgi kobiety i mężczyzny różnią się? Co nas łączy?

Jak czytać komunikaty wysyłane przez kobiety?

Co znaczą określone sygnały (lub ich brak) ze strony mężczyzn?

Dlaczego mężczyzna marzy o seksie, a kobieta… też o seksie, tylko inaczej?

Czy istnieje dekoder języka obu płci?

Scenkę aktorską specjalnie dla MAM napisał

Zbigniew Moskal

W scence teatralnej wystąpią aktorzy scen warszawskich

Małgorzata Lewińska i Bogusław Kaczmarczyk

Spotkanie przygotowała i prowadzi

Mira Jankowska

twórca i rektor MAM

16 marca 2012 (piątek), godz. 19.00-22.00

Dom Kultury ŚWIT, Warszawa, ul. Wysockiego 11 (Bródno-Targówek)

Bilety w cenie 25 zł do nabycia w kasie przed widowiskiem.

