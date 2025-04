Z całej Europy, matki w Rosji najczęściej uważają się za rodzinnych ekspertów od technologii (61%). Zaraz za nimi są niemieckie matki (60%), a Włoszki również czują się pewnie w dziedzinie nowoczesnych technologii - 56% z nich uważa się za najbardziej technologicznie zaawansowanego członka rodziny.

Australijskie mamy najczęściej unikają nowinek technicznych - tylko 39% z nich uważa się za rodzinnego eksperta w tej dziedzinie.

Polecamy: Pracująca mama - jak zorganizować swój czas?

Reklama

Technologiczni seniorzy

Wygląda na to, że z wiekiem nasze doświadczenie w dziedzinie technologii wzrasta, a biorąc pod uwagę nieco więcej pieniędzy do wydania, dziadkowie stają się mistrzami nowinek technicznych. Wiadomo nie od dziś, że „Srebrni surferzy” to spora grupa użytkowników internetu (kobiety w wieku ponad 55 lat grają w sieci częściej, niż mężczyźni w wieku 15-34), ale wedle badań, dzieci coraz częściej zwracają się też do swoich dziadków o pomoc w sprawach technologii.

Rosyjscy seniorzy są najbardziej na czasie - 40% rodziców jest pewna, że ich dzieci pytają dziadków o radę w sprawach najnowszych technologii. Na drugim miejscu wśród technologicznie zaawansowanych seniorów są Francuzi - 39% z nich dzieli się swoją wiedzą z wnukami, a zaraz za nimi - Polacy z wynikiem 38%.

Starsze pokolenie Włochów musi bardziej pójść z duchem czasu - ponad połowa (52%) rodziców we Włoszech uważa, że ich dzieci na pewno nie pytają swoich dziadków o zdanie w dziedzinie technologii. Zaraz za Włochami są Brytyjczycy - tu też ponad połowa rodziców twierdzi, że ich pociechy nie pytają o radę dziadków w sprawach nowinek technologicznych.

Polecamy: Co to jest technologia augmented reality?

Reklama

Brak czasu powodem braku umiejętności

Nie każdy może być ekspertem technologicznym, a głównym powodem braku takich umiejętności to wedle badanych brak czasu. Dwóch na trzech europejskich rodziców twierdzi, że są zbyt zajęci, by nadążać za najnowszymi trendami.

Jeden na pięciu rodziców chciałby wiedzieć więcej na temat gadżetów, ale nie wie, od czego zacząć. Kolejnych 20% uważa, że taka wiedza nie jest im potrzebna, gdyż w rodzinie jest już ktoś z odpowiednimi umiejętnościami.

Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Computer Entertainment Europe - Przestarzały osąd, że tylko młodzi mężczyźni interesują się technologiami, można oddać do lamusa, o czym przekonują wyniki naszych badań. Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc w odrabianiu lekcji na laptopie, oglądaniu filmu na Blu-ray, nagrywaniu ulubionego serialu z telewizji czy wspólnej grze, cała rodzina wykorzystuje nowoczesne technologie, a przyszłość technologii familijnych rysuje się w bardzo jasnych barwach.

Badanie przeprowadzono w następujących krajach: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Francja, Polska, Rosja, Australia.

Badanie ponad 3500 rodziców z Europy zostało zlecone przez Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), a jego celem było stwierdzenie, w jaki sposób nowoczesna technologia wpływa na przyzwyczajenia, zachowania i interakcje wewnątrz rodziny.

Wyniki badań pojawiły się wraz z premierą nowego systemu PlayStation3 (PS3) 12MB.

Źródło: Materiały prasowe magnifiCo/ (dr)

Zobacz także: Jak rozpoznać uzależnienie od komputera?