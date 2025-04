Nie da się zaprzeczyć, że metabolizm alkoholu przebiega inaczej nie tylko ze względu na płeć, ale też szereg innych zróżnicowań. Z czego dokładnie wynika fakt, że panie często szybciej wpadają w stan upojenia?

Kultura picia wśród pań jest nieco inna niż wśród panów i często zastanawiamy się, z czego to wynika. Lżejsze alkohole i słodkie, kolorowe drinki często uchodzą za trunki kobiece, a mężczyzna, który „może dużo wypić” – zwłaszcza mocnych alkoholi, typu wódka czy whisky – często lubi się tym szczycić. Czy taki podział ma także jakieś uwarunkowania biologiczne?

Dlaczego kobiety upijają się szybciej?

To nie mit, że metabolizm alkoholu przebiega inaczej u mężczyzn, a inaczej u kobiet. Jest to spowodowane między innymi tym, że w naszym organizmie jest mniej wody, a więcej tłuszczu. W dodatku kobiecy organizm produkuje mniejsze ilości enzymu rozkładającego alkohol. Z tego wynika, że kobieta o tej samej wadze i w tym samym wieku co mężczyzna prawdopodobnie upije się bardziej tą samą ilością alkoholu, a stężenie alkoholu w jej krwi będzie znacznie wyższe. A przy tym warto brać pod uwagę, że kobiety zwykle ważą zdecydowanie mniej, co dodatkowo zwiększa ich podatność na upojenie. Oprócz tego trzeba pamiętać, że procesy metaboliczne zmieniają się w różnych fazach cyklu miesiączkowego.

Jak bronić się przed negatywnymi skutkami upojenia?

Oczywiście nie jest to zbiór twardych reguł – zdarza się, że kobieta ma mocniejszą głowę niż mężczyzna. Warto jednak nie testować tego na własnej skórze i odpowiednio się zabezpieczyć przed zbyt silnym upojeniem. Przed wyjściem na imprezę zjedz więc obfity posiłek, bogaty w tłuszcze i pełnowartościowe węglowodany. To jedna z tych okazji, kiedy nie powinnaś przejmować się kaloriami.

Natomiast w trakcie imprezy nie mieszaj alkoholi, a między kolejnymi drinkami sięgaj po wodę mineralną.

