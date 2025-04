fot. Fotolia

Według najnowszych badań kształt ust kobiety pokazuje jej zdolność do osiągania satysfakcji seksualnej.

Teorię tę przedstawił szkocki profesor psychologii, Stuart Brody, który twierdzi, że można dostrzec zdolność kobiety do osiągnięcia orgazmu, patrząc na jej usta. W swoim artykule „Orgazm pochwowy częściej występuje wśród kobiet z widocznym guzkiem na górnej wardze” (Vaginal Orgasm Is More Prevalent Among Women with a Prominent Tubercle of the Upper Lip) profesor wskazuje, że to właśnie ten delikatny guzek, umiejscowiony tuż poniżej łuku Kupidyna (łuk na środku górnej wargi), jest najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem satysfakcji seksualnej. Im bardziej jest wydatny, tym bogatsze życie seksualne prowadzi jego właścicielka.

Swoje badania Stuart Brody oparł na internetowych ankietach przeprowadzonych wśród 258 kobiet o średniej wieku 27 lat. Panie z widocznym guzkiem na górnej wardze zdecydowanie częściej od pozostałych deklarowały osiągnięcie orgazmu pochwowego, co pozwoliło wysunąć wnioski, że istnieje związek między kształtem warg i reakcji seksualnych.

Szwedzki naukowiec zwraca uwagę na to, że kształt ust może zależeć od tych samych czynników, które regulują nasze procesy neurologiczne (np. reakcje na określone sytuacje). Podkreśla tym samym, że to nie sam guzek na górnej wardze kontroluje kobiecy orgazm, lecz bardziej procesy zachodzące w organizmie, które mogą mieć związek z takim, a nie innym kształtem ust.

Wiktor Koszycki, analityk zachowań seksualnych z serwisu Feromony.pl, zauważa biologiczny związek kształtu górnej wargi z osiąganiem orgazmu. Jego zdaniem kobiety z bardziej wydatnym guzkiem (a co się z tym wiąże, większymi ustami) doświadczają orgazmów pochwowych, bo są bardziej atrakcyjne od kobiet o wąskich ustach (w efekcie czego uprawiają więcej seksu).

Warto podkreślić, że badania profesora Brody opierają się jedynie na naturalnym kształcie ust. Nie oznacza to jednak, że panie o wąskich ustach nie mają szansy na bogate doznania seksualne... Naukowiec podkreśla bowiem, że to nie wielkość ust determinuje częstotliwość osiągania orgazmów, a właśnie ten mały guzek na środku górnej wargi.

