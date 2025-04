Informacje te pochodzą z badania nazywanego w skrócie ALSPAC, w którym naukowcy ocenili stan zdrowia 3,877 kobiet w 16 lat po urodzeniu przez nie dziecka. Odkryto, że panie, które w czasie ciąży przytyły więcej niż zalecają to obecne normy, mają aż trzykrotnie zwiększone ryzyko rozwoju otyłości i to jej postaci brzusznej, związanej z wieloma powikłaniami zdrowotnymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia itd. W analizie uwzględniono wiele czynników: masę ciała sprzed ciąży, BMI, obwód w pasie, wiek matki, dietę, palenie papierosów, warunki socjo–ekonomiczne, płeć dziecka i wiele innych, co czyni ją jak najbardziej wiarygodną.

Ile zatem powinna przytyć kobieta w ciąży? Według obecnie stosowanych zaleceń kobiety z niedowagą lub prawidłową masą ciała przed ciążą, w jej trakcie powinny przytyć odpowiednio od 12,5 do 18 kg i od 11,5 do 16 kg. Panie, które miały nadwagę lub były otyłe przed zajściem w ciążę muszą bardziej na siebie uważać. Powinny one bowiem przybrać na wadze jedynie od 7 do 11,5 kg w przypadku wcześniejszej nadwagi i od 5 do 9 kg przy otyłości.

„Wyniki naszych badań sugerują, że wprowadzenie regularnego monitorowania masy ciała w trakcie ciąży wymaga ponownego rozpatrzenia, daje to bowiem szanse na unikniecie problemów zdrowotnych u kobiet w późniejszym życiu.” – komentuje dr Abigail Fraser, główna autorka pracy, opublikowanej na łamach czasopisma The American Journal of Clinical Nutrition.

Źródło: MedicalXpress/ kp

