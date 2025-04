Twoja sypialnia może być najlepszym gabinetem terapeutycznym. To wcale nie przesada. Wyniki badań naukowych potwierdzają, jak wiele korzyści czerpiemy z miłosnych uniesień.

Reklama

Lekarstwo dla ciała

Seks sprawia, że cały organizm lepiej funkcjonuje.

Zapobiega infekcjom: łóżkowe igraszki pobudzają do działania układ odpornościowy, dlatego sprawniej zwalcza on wirusy.

Chroni serce: osoby, które kochają się raz w tygodniu, są w mniejszym stopniu narażone na zawał.

Utrzymuje w formie: to doskonała gimnastyka. Może z powodzeniem zastąpić pół godziny aerobiku lub ćwiczenia w siłowni.

Zapobiega otyłości: miłosne zmagania przyspieszają przemianę materii.

Poprawia wygląd: podczas stosunku krew szybciej krąży. Skóra jest wtedy lepiej dotleniona i odżywiona, dzięki czemu nabiera promiennego blasku i wygląda młodzieńczo.

Opóźnia starzenie: kobiety aktywne seksualnie mają więcej żeńskich hormonów – estrogenów. Dzięki temu później wchodzą w okres menopauzy, a objawy przekwitania są u nich znacznie mniej dokuczliwe.



Balsam dla duszy

Seks sprawia, że wcale nie potrzebujesz antydepresantów ani proszków nasennych.

Pomaga rozładować stres: w ramionach ukochanego szybko zapominasz o problemach minionego dnia, a po stosunku czujesz się odprężona i bez trudu zapadasz w głęboki sen.

Poprawia nastrój: jeśli często się kochasz, depresja ci nie grozi.

Dodaje pewności siebie: osoby, które mają udane życie seksualne, czują się bardziej atrakcyjne i bardziej wierzą we własne możliwości. Dlatego lepiej radzą sobie z przeciwnościami losu.

Zalety seksu: w skrócie

Łagodzi bóle brzucha, które dokuczają ci przed miesiączką.

Poprawia pracę serca. Twoje tętno wzrasta z 60 do 180 uderzeń na minutę.

Działa jak lek przeciwbólowy. Może złagodzić np. ból głowy.

Modeluje sylwetkę. Częsty seks wysmukla uda, ujędrnia pośladki.

Wzmacnia mięśnie miednicy, co chroni przed nietrzyma-niem moczu.

Dotlenia organizm. Kiedy się kochasz, bardzo szybko oddychasz.

Lepszy niż dieta. Podczas łóżkowych igraszek spalasz do 400 kcal.

Hormony szczęścia

Powstają w mózgu właśnie podczas uprawiania seksu. Wytwarzana przez podwzgórze oksytocyna ma działanie uspokajające i przeciwbólowe. Serotonina powstająca w szyszynce i endorfiny produkowane m.in. przez podwzgórze i przysadkę sprawiają, że czujemy się zadowolone, odprężone i zrelaksowane.

Reklama

Katarzyna Michalska