To jaką jesteś osobą w życiu dorosłym zawdzięczasz po części swojej pozycji w rodzinie, to znaczy tyle czy pojawiłeś się w swojej rodzinie jako pierwsze, drugie czy jako ostatnie dziecko. Wracając do swoich korzeni, możesz odkryć tajemnicę swojego charakteru, związków z innymi ludźmi, a także życia zawodowego i codziennych wyborów.

Linda Blair w swojej książce „Kolejność narodzin a charakter. Co wpływa na osobowość dziecka?” w bardzo dokładny sposób przy pomocy ciekawych przykładów, tłumaczy czytelnikowi jak kolejność narodzin wpływa na kształtowanie się osobowości młodego człowieka, jakimi osobami są jedynacy, a także to, jaki wpływ na nasz charakter mają nasze relacje z najbliższymi członkami rodziny.

Z pewnością dzięki lekturze zyskasz cenną wiedzę na temat samego siebie, a także otaczających cię ludzi. Kto wie, może po lekturze zmienisz koncepcję wychowywania własnych dzieci? A może odważysz się i wprowadzisz zmiany we własnym życiu, by stało się lepsze?

„Kolejność narodzin a charakter. Co wpływa na osobowość dziecka” to idealny przewodnik dla każdego z nas!

Gorąco polecamy!

Tytuł : Kolejność narodzin a charakter. Co wpływa na osobowość dziecka?

Autor: Linda Blair

Data wydania: 2012/04

Wydawnictwo: Sensus

Reklama

Zobacz także: Błędy rodzicielskie - jak ich unikać?