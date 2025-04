Szczepionki przeciwnowotworowe zostały stworzone w celu pobudzenia układu odpornościowego pacjenta do walki z guzem nowotworowym. Jednak w niewytłumaczalny dotąd sposób, mimo zauważalnego w badaniach „ożywienia” reakcji immunologicznych, wpływ ten nie dotyczył bezpośrednio samego nowotworu. Dzięki naukowcom z Cambridge przynajmniej część zagadki została rozwiązana.Wszystkiemu winne są pewne komórki podścieliska, znajdywane np. w guzach piersi lub okrężnicy, wydzielające białko w skrócie nazwane FAP(fibroblast activation protein alpha). Są one odpowiedzialne za tłumienie reakcji immunologicznej i tym samym uniemożliwiają skuteczne leczenie przy pomocy szczepionek. Wykazano również w modelu zwierzęcym, że zniszczenie tych komórek pozwala układowi odpornościowemu zapanować nad wzrostem nowotworu.„ Znalezienie tych komórek wewnątrz skomplikowanej struktury nowotworowego zrębu to ważny krok naprzód. Dalsze badanie nad tym jak te komórki wywołują swoje działanie może przyczynić się do stworzenia skuteczniejszej terapii immunologicznej, przez pokonanie tej bariery wytworzonej przez nowotwór” – komentują swoje odkrycie autorzy pracy. Naukowcy podkreślają przy tym, że badania na myszach laboratoryjnych są dopiero wstępem i o prawdziwym sukcesie będzie można mówić, gdy podobny efekt zostanie zaobserwowany u ludzi po zablokowaniu działania omówionych komórek podścieliska wykazujących ekspresję białka FAP.Pracę opublikowano w czasopiśmie Science.Źródłó: EurekAlert!/ kp

Reklama