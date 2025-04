Kolkę u małego dziecka łatwo pomylić z bólem brzucha. Jeśli dzidziuś napina ciałko i podkurcza nóżki, a jego brzuszek jest twardy, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie kolka. Nie do końca znane są przyczyny występowania kolek niemowlęcych. Wielu rodziców czuje się bezradnych podczas takiego napadu. Niepotrzebnie, gdyż istnieją sprawdzone sposoby zarówno by zapobiegać kolce, jak i łagodzić jej skutki.

Reklama