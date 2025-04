Kolorowanka ścienna - niezastąpiona w dziecięcym pokoju

Mój pokój - moja bajka

Spośród wielu dostępnych na rynku rozwiązań, ciekawą propozycją są gotowe zestawy kolorowanek ściennych dla dzieci, produkowanych przez firmę Minka. Czym podbiły serca dzieci i rodziców, i dlaczego na ich zakup decyduje się coraz więcej osób?

Kolorowanki ścienne są przede wszystkim ekologiczne, ponieważ wykonane są z tapety papierowej pokrytej nieszkodliwym drukiem lateksowym. Tapeta posiada klej aktywowany wodą, który umożliwia łatwą instalację oraz ściągnięcie kolorowanki bez uszkodzenia ściany. Co istotne, kolorowanka może być umieszczona na dowolnej powierzchni - ścianie, płycie meblowej, szybie czy lustrze. Dzięki czemu dzieci mogą do woli malować kredkami lub farbami po tapecie, a nie po ścianie czy meblach. Dodatkową niespodzianką dla młodych artystów jest dedykowany dla nich napis na kolorowance.

- Przy zamówieniu naszej kolorowanki wystarczy podać imię swojego dziecka, a my wydrukujemy na tapecie, kto jest jej właścicielem – mówi Dorota Kucharczyk z firmy Minka.

Dekorowanie ścian w dziecięcym pokoju nigdy nie było jeszcze tak łatwe i przyjemne. Mnogość dostępnych wzorów, którym nasze dziecko może nadać wszystkie kolory tęczy sprawi, że dziecięcy pokój nabierze indywidualnego charakteru i stanie się wizytówką całego domu.

Oryginalność w parze z ekologią

Dekoracja w postaci ekologicznej kolorowanki nie tylko ozdabia pokój, ale jest także wykonana z trwałych i bezpiecznych dla zdrowia dzieci materiałów. Jest odporna na pleśń i grzyby, a także nie blokuje oddychania ścian. O sukcesie ekologicznych kolorowanek świadczy także to, że są one pozbawione wad pozostałych alternatyw – nie nudzą się tak szybko jak jednokolorowe ściany i nie wymagają skomplikowanych przygotowań związanych z montażem czy późniejszym demontażem, jak w przypadku zwykłych tapet. Są kolorowe, stymulują kreatywność, a ich naklejenie nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności.

Kolorowanka ścienna firmy Minka/ Fot. Materiały prasowe LET PR

Montaż i demontaż kolorowanki ściennej – bajecznie prosty

Na początku trzeba przygotować powierzchnię, na którą chcemy przykleić kolorowankę. W przypadku ściany, wystarczy oczyścić ją z kurzu. Następnie namoczyć rolkę tapety w wodzie na kilkanaście sekund, potem umieścić na ścianie i całość wygładzić gąbką. Po wyschnięciu tapety, możemy przystąpić do kolorowania.

Co ważne, kolorowanka jest także w pełni usuwalna ze ściany. Aby ją ściągnąć wystarczy ponownie ją namoczyć. Jak? Trzeba jedynie rozprowadzić wodę po powierzchni za pomocą gąbki lub spryskiwacza tak, by wilgoć dotarła do warstwy kleju. Po około 10 minutach wystarczy delikatnie ściągnąć ją ze ściany. Jeżeli na jej powierzchni zostaną ślady po kleju, należy zetrzeć je mokrą szmatką. Klej jest wodny i całkowicie rozpuszcza się pod jej wpływem.

- Postawiliśmy sobie za cel stworzenie kolorowanek, które w równym stopniu podbiją serca dzieci i rodziców oraz doskonale wpasują się we wnętrza maluchów. A dzięki najwyższej jakości materiałom, będą cieszyć oko przez długi czas – wyjaśnia Dorota Kucharczyk.

Zaprojektowane kolorowanki są na tyle uniwersalne, że wyglądają dobrze zarówno na ścianach jak i na meblach w pokojach najmłodszych.

- Montaż naklejek zajmuje zaledwie kilka minut i jest na tyle prosty, że do pomocy można zaangażować także dzieci – dodaje Dorota Kucharczyk.

Wspólne dekorowanie może być zresztą doskonałym sposobem na pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie, że mają wpływ na wygląd własnego pokoju. Ich odklejenie jest równie łatwe, a przy tym nie uszkadza podłoża - wasze ściany i meble są więc bezpieczne!

Kolorowanki ścienne:

Wymiary: 130 x 70 cm

Wzory kolorowanek : Miasto, Zwierzęta, Zwierzęta 2, Podwodny Świat, Farma

Cena : 69 PLN

Źródło: Materiały prasowe LET PR/ (dr)

