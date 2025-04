Minerały i składniki odżywcze dostarczane wraz z warzywami i owocami są nie do przecenienia. To wiedzą wszyscy. Ale to, że czerwone warzywa i owoce (papryka, rzodkiew, wiśnie) obniżają ryzyko raka prostaty a zielone (szpinak, kapusta, gorczyca) poprawiają stan siatkówki oka już nie jest takie oczywiste.

