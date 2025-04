Już w przedmowie do książki możemy wyczytać, że kombucha pochodzi ze wschodniej Azji i nie jest niczym nowym – jest to pradawny ludowy i domowy środek leczniczy, nieco zapomniany od czasu II wojny światowej, kiedy to brakowało składników do przygotowania kombuchowego napoju: herbaty oraz cukru. Jak podkreśla autor książki – Günther W. Frank – warto do niej jednak powrócić.

Z kombuchy możemy przygotować napój o leczniczych właściwościach, który wspomaga leczenie wielu schorzeń, poprawia funkcjonowanie trzustki i wątroby, trawienia, wzmacnia metabolizm i system odpornościowy. Kombucha wykazuje też inne właściwości: usuwa z organizmu toksyny, stabilizuje poziom cholesterolu, ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej oraz reguluje ciśnienie krwi.

W książce Franka znajdziemy przepis na napój z kombuchy oraz istotne wskazówki, dzięki którym przygotowanie go będzie łatwiejsze. Dowiemy się też jaką wybrać herbatę, jak ją parzyć, jak hodować grzyb czy jaką temperaturę mu zapewniać. Przede wszystkim jednak przeczytamy, dlaczego warto pić kombuchę.

Urozmaiceniem książki są grafiki przedstawiające niektóre z opisywanych przez autora czynności. Pozycja została podzielona na kilkadziesiąt krótkich rozdziałów o zwartej tematyce.

Komu może spodobać się książka „Kombucha. Cudowny grzyb herbaciany o leczniczych właściwościach”? Głównie osobom poszukującym alternatywnych sposobów na wspomaganie swojego zdrowia, lubiących eksperymentować i próbować nowych metod.

Więcej o książce można znaleźć w jej zakładce.

