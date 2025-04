Naukowcy, zajmujący się biologią rozrodu, już ponad dekadę temu wykryli aktywne substancje, które produkuje komórka jajowa, by wskazać do siebie drogę plemnikom. Substancja ta okazała się progesteronem – żeńskim hormonem płciowym, tym samym, który odpowiada za pobudzenie seksualne kobiety w drugiej połowie cyklu miesiączkowego.Teraz badania zostały uzupełnione o nowe odkrycie – wydzielany przez znajdujące się na powierzchni komórki jajowej komórki pęcherzykowe progesteron otwiera kanały wapniowe w błonie plazmatycznej plemnika. Witka plemnika staje się dzięki temu bardziej ruchliwa i ma on większe szanse na dotarcie do komórki jajowej i jej zapłodnienie.Badaczom udało się udowodnić, że ten sam efekt ma miejsce, gdy podniesie się poziom pH wewnątrz plemnika. Nie jest to interakcja na poziomie genetycznym, podkreślają badacze. Jeśli uda się odkryć nieznane białko – receptor, do którego „przyczepia” się hormon, oddziaływający na witkę plemnika, może to być podwalina dla stworzenia nowej metody antykoncepcji.Źródło: Gazeta Wyborcza, 18.03.11 /am

