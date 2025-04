Mechanizm działania szczepionki oparty jest o wyżej wspomniane komórki dendrytyczne, będące detektorami układu odpornościowego rozpoznającymi wszystkie obce dla organizmu struktury np. bakterie. Powodują one następnie aktywację szeregu procesów obronnych walczących z patogenami. Naukowcy postanowili wykorzystać te właściwości komórek dendrytycznych.W badaniu wzięło udział 26 pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby. Początkowo wykonano u nich standardową operację usunięcia guza i przerzutów. Jednocześnie pobrano krew i wyizolowano z niej właściwe komórki. Następnie poddano je działaniu koktajlu białkowego przygotowanego z guza nowotworowego, co spowodowało pobudzenie komórek. Po oczyszczeniu tak przygotowane komórki wstrzyknięto z powrotem pacjentom w miesiąc po operacji. Szczepionka miała następnie za zadanie wywołać odpowiedź układu odpornościowego skierowaną przeciwko mikroprzerzutom, niemożliwym do wykrycia znanymi obecnie metodami diagnostycznymi, a będącymi często przyczyną niepowodzeń w terapii i nawrotu choroby.W 60 % przypadków udało się uzyskać wspomnianą reakcję układu immunologicznego. Dzięki temu 63% chorych z tej grupy w 5 lat po operacji nie miało żadnych objawów choroby w porównaniu z 18 % pacjentów z grupy bez reakcji na szczepionkę.

Jeśli dalsze wyniki będą równie obiecujące, leczenie, które wykorzystuje nasz układ odpornościowy, może okazać się przełomem w onkologii.Źródło: Science Daily/ kp

