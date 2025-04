W związku z pierwszą fazą badań klinicznych firmy Geron, co drugi pacjent będzie mógł uczestniczyć w testach terapii sprawdzającej bezpieczeństwo stosowania komórek macierzystych u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

Wykorzystywane w testowej terapii komórki są pozyskane z zarodkowych komórek macierzystych. Naukowcy z zespołu pod kierownictwem dr. Richarda Fesslera pobrali komórki do badań z embrionów pozostałych po zapłodnieniach w klinikach in vitro. Komórki zmodyfikowali genetycznie tak, by mgły posłużyć do regeneracji tkanki nerwowej.

Metoda ta budzi kontrowersje, wiąże się bowiem z wykorzystywaniem ludzkich zarodków, łącznie z ich uszkodzeniem bądź niszczeniem. Etycznym rozwiązaniem wydaje się być alternatywna możliwość pozyskiwania komórek macierzystych, póki co jest ona jednak trudniejsza i daje w efekcie komórki mniej uniwersalne.

Efekt nowej terapii, której testowanie rozpoczęto 6. miesięcy temu: u pierwszego pacjenta nie zaobserwowano skutków ubocznych leczenia, ale również poprawy czucia i poruszania się. U zwierzęcia poddanego terapii udało się natomiast przywrócić zdolność przewodzenia impulsów nerwowych.

Źródło: www.rp.pl 11.05.2011 /am

