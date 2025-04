Fot. Fotolia

Australijscy naukowcy odkryli, że komórki macierzyste z miazgi zębów mogą dać szansę na sprawność fizyczną i psychiczną pacjentów po udarze. Posiadają one niezwykłe właściwości przekształcania się w komórki podobne do neuronów i tworzenia rozbudowanych sieci.

Komórki miazgi zębowej przypominają komórki nerwowe

Według wyników badań naukowców z Uniwersytetu w Adelajdzie (Australia) pod kierunkiem dr Kylie Ellis, komórki macierzyste miazgi zębów mogą służyć do regeneracji tkanki nerwowej. Szczególnie u pacjentów po udarze, czyli uszkodzeniu mózgu w wyniku wylewu lub zatrzymania dopływu krwi do niego. Odkryli, że komórki pochodzące z zębów mogą, nie tylko różnicować się w kierunku komórek układu nerwowego, a w dodatku potrafią tworzyć struktury przypominające sieć neuronów.

Nie są to w pełni wykształcone neurony, jednak naukowcy mają nadzieję, iż przy odpowiednich warunkach osiągną cechy właściwych komórek nerwowych.

"Tkanka miazgi zęba zbudowana jest głównie z naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz włókien kolagenowych i nerwowych, m.in. właśnie w niej znajdują się dorosłe komórki macierzyste. W ciele człowieka występują jeszcze m.in. w szpiku, rogówce oka, wątrobie i skórze, ale właśnie te z miazgi najlepiej odtwarzają tkankę nerwową" – mówi dr n. med. Mariusz Duda z Duda Clinic Stomatologia Estetyczna i Implantologia w Katowicach. – "Niestety, człowiek ma tylko jeden komplet właściwego uzębienia i utracone zęby nie odrastają jak np. u rekina, jednak okazuje się, że mogą dać nadzieję tysiącom ludzi po udarach" – podsumowuje.

Leczenie komórkami macierzystymi zamiast fizjoterapii?

Komórki macierzyste mają niezwykłe właściwości. Posiadają zdolność do samoodtwarzania, potrafią się przekształcać w zróżnicowane komórki danej tkanki oraz je regenerować. Szpik i krew pępowinowa znalazły już zastosowanie w terapiach u osób, które zmagają się z nowotworami lub mają niską odporność. Terapia komórkami macierzystymi z miazgi zęba mogłaby być przełomem w medycynie i nawet zastąpić długą oraz czasochłonną fizjoterapię.

Źródło: Materiały prasowe Skymed.pl

