Badacze sprawdzali, czy perycyty (komórki związane ze ścianą naczyń) mogą ustabilizować naczynia krwionośne po ataku serca. Używając modelu mysiego, naukowcy pobrali perycyty z niewykorzystanych po zabiegu fragmentów żyły odpiszczelowej. Okazało się, że perycyty są w stanie stymulować neowaskularyzację.

Perycyty po wszczepieniu lokują się wokół naczyń strefy granicznej zawału. Po nawiązaniu kontaktu fizycznego z naczyniem następuje przeniesienie materiału genetycznego, mikroRNA-132 (miR-132). MikroRNA to małe niekodujące sekwencje RNA, które modulują ekspresję genów przez wiązanie się z mRNA. Jedna sekwencja mikroRNA może hamować jednocześnie ekspresję wielu genów. Transfer miR-132 z perycytów do komórek śródbłonka hamuje gen, który pełni funkcję negatywnego regulatora wzrostu. Zablokowanie tego genu umożliwia proliferację komórek śródbłonka i proces tworzenia nowych naczyń. Fizyczny kontakt pomiędzy perycytami a komórkami śródbłonka wzmacnia powstające naczynia, zmniejszając mikroprzepuszczalność naczyń i obrzęk mięśnia sercowego, który ma potwierdzony, negatywny wpływ na czynność serca.

Odkrycie sposobu komunikowania się perycytów z sąsiadującymi komórkami za pomocą mikroRNA ujawniło nowy mechanizm, stosowany przez te komórki do regulacji czynności naczyń krwionośnych. To kolejne odkrycie na drodze do nowych terapii, mających zapobiec rozwojowi niewydolności serca. Możliwe, że już za kilka lat odbędzie się pierwsze badanie kliniczne.

