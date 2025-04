Każdego roku na całym świecie rozpoznaje się 15 milionów przypadków udaru mózgu, z czego 5 milionów kończy się śmiercią, a kolejne 5 prowadzi do utrwalonej niepełnosprawności1. Naukowcy z University of Texas zaprezentowali właśnie najnowsze badania z wykorzystaniem komórek macierzystych, dające nadzieję na opracowanie skutecznej terapii leczenia pacjentów po udarze.

Udar mózgu to druga najczęstsza przyczyna zgonów i jeden z najważniejszych powodów niepełnosprawności we współczesnym świecie. Na tegorocznym VIII Światowym Kongresie Udaru Mózgu w Brazylii (10-13.10.2012 r.) przedstawiono wyniki badań klinicznych z zastosowania najnowszej terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych u pacjentów do 19 dni po udarze mózgu. Badania przeprowadzono w Health Science Center at Houston (UTHealth) na University of Texas (USA).

Terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych jest jedynym na świecie dotętniczym randomizowanym badaniem klinicznym dotyczącym wykorzystania komórek macierzystych podawanych dotętniczo w leczeniu udaru niedokrwiennego. Badania przedkliniczne na myszach wykazały, że leczenie komórkami macierzystymi pomogło im w powrocie do zdrowia po udarze.

Kolejnym etapem była terapia (zwana ALD-401) zastosowana w leczeniu pacjentów po udarze, która skupiła się na bezpieczeństwie i skuteczności tej terapii regeneracyjnej przy wykorzystaniu własnych komórek macierzystych ze szpiku pacjenta. Komórki były podawane od 13 do 19 dnia po udarze bezpośrednio do tętnicy szyjnej. Wczesne wyniki testów u pierwszych 10 pacjentów nie wykazały działań niepożądanych, co pozwoliło badaczom na rozszerzenie badania do zamierzonej liczby 100 pacjentów.

"W wielu trudnych lub niemożliwych do leczenia schorzeniach poszukuje się możliwości wykorzystania komórek macierzystych. Szeroko pojęte choroby układy nerwowego to jedno z najbardziej aktywnych pól, gdzie można będzie wykorzystać drzemiącą w komórkach moc regeneracji. Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Texas sugerują, że komórki macierzyste mogą sprzyjać regeneracji mózgu po udarze niedokrwiennym, spowodowanym zakrzepem w naczyniach krwionośnych mózgu. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość, dająca nadzieję, że już niedługo zmienimy wspomniane niepokojące statystyki i będziemy w stanie pomóc wielu pacjentom" – mówi

dr Tomasz Baran z Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

1http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf, dostęp 19.10.2012

Źródło: materiały prasowe Kuźnia PR/mn

Reklama