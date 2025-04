Historia komórek macierzystych w Polsce, założenie PBKM

Rozwój badań nad możliwościami zastosowania komórek macierzystych sięga w Polsce 2002 roku, kiedy to został założony Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Ta mieszcząca się w Warszawie firma biotechnologiczna specjalizuje się na każdym etapie pracy z komórkami: pobieraniu próbek, preparowaniu, zamrażaniu i przechowywaniu komórek. Komórki macierzyste pobierane są z krwi pępowinowej. Przechowywanie tego niezwykle cennego płynu fizjologicznego, czyli bankowanie rodzinne daje możliwość wykorzystywania krwi oraz zawartych w niej komórek macierzystych do terapii wielu schorzeń u różnych członków rodziny.

PBKM S.A. to jedyny Bank w Polsce akredytowany przez American Association of Blood Banks i poddawany regularnym audytom poprawności dokonywanych procesów oraz stosowanych procedur, przeprowadzanym przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Konwencja Europejska, czyli - FamiCord

FamiCord jest to grupa skupiająca oddziały Banku Komórek Macierzystych z różnych krajów Europejskich, do których oprócz Polski zalicza się m.in.: Hiszpanię, Włochy oraz Węgry. Cała grupa zgromadziła łącznie ok. 50 tysięcy porcji krwi pępowinowej, a wynik ten sytuuje grupę FamiCord wśród największych firm europejskich, świadczących usługi rodzinnego deponowania krwi pępowinowej. Banki z Grupy FamiCord dostarczyły krew pępowinową do 9 przeszczepień – 7 operacji wykonano w Polsce, 2 na Węgrzech.

Pierwszy lek zawierający komórki macierzyste

Wprowadzony przez Koreę Południową lek o nazwie Caristem wykorzystywany jest podczas zabiegów operacyjnych w celu regeneracji chrząstek stawowych. Kolejnym państwem, który prowadzi badania w celu wprowadzenia leków zawierających komórki macierzyste są USA. Wyniki badań oraz do tej pory przeprowadzone, obiecujące terapie, choćby w przypadku nowotworów, pozwalają bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo być może już niedługo nie będzie schorzeń, z którymi komórki macierzyste nie dałyby sobie rady.

Autor: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A./ Kuźnia PR