Terapia polega na pobieraniu komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej pacjenta. Po odpowiednim przygotowaniu komórki są wprowadzane do stawu dotkniętego artrozą. Komórki macierzyste w stawie przekształcają się chondrocyty – komórki tkanki chrzęstnej. Regenerują one i uzupełniają uszkodzone fragmenty stawu, tym samym likwidując stan zapalny.

Obecnie prowadzone są badania kliniczne z udziałem ludzi – bierze w nich udział 86 osób z Niemiec, Francji i Włoch. Zdaniem badaczy wyniki tych badań są optymistyczne, terapia nie wywołuje niepożądanych skutków, choć – jak podkreślają – to zbyt mała grupa badawcza, by potwierdzić to z całą pewnością. Ponadto naukowcy przyznają, że nie opanowali jeszcze różnicowania komórek macierzystych z pobieranych z tkanek tłuszczowych.

Artroza, przewlekła zwyrodnieniowa choroba stawów, zwykle pojawia się u ludzi pomiędzy 40. a 50. rokiem życia. Zwyrodnienie najczęściej dotyczy tkanki chrzęstnej, może również dojść do erozji kości. Objawy artrozy to: bóle, deformacje kostne i ograniczenia ruchowe. Według danych, na chorobę tę cierpi ponad 70 mln Europejczyków, a w Polsce 2 mln osób.

Źródło: Rzeczpospolita, 16.10.2012/ mk

