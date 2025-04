W sobotę 09.07.2011 roku odbył się „Piknik edukacyjny dla przyszłych mam”, na którym przyszli rodzice mogli poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę na temat komórek macierzystych. Akcję zorganizowano w ramach kampanii edukacyjnej na rzecz komórek macierzystych z krwi pępowinowej „Bezcenny Dar”, przy współpracy z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych i Szkoły Rodzenia Polskiego Centrum Edukacji.

Komórki macierzyste – co to takiego?

Komórki macierzyste, czyli niezróżnicowane komórki układu krwiotwórczego, mają zdolność do przekształcania się w różne typy komórek – we wszystkie składniki krwi i układu immunologicznego. Właśnie ta zdolność sprawia, że mogą być wykorzystywane przy leczeniu chorób hematologicznych, onkologicznych, metabolicznych oraz immunologicznych. Możemy je uzyskać ze szpiku kostnego, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej tuż po narodzinach dziecka. Mogą stać się także przyszłością medycyny regeneracyjnej i służyć leczeniu chociażby niektórych typów cukrzycy.

Porady ekspertów

Na pytanie, dlaczego warto pobierać komórki macierzyste, odpowiedzi udzielali specjaliści, którzy na co dzień zajmują się prowadzeniem leczenia właśnie tą metodą. Rodzice mogli odbyć konsultacje z ginekologiem i położną, a także zasięgnąć porady ekspertów w dziedzinie transplantologii i hematologii: doktora Dariusza Boruczkowskiego i doktor Katarzyny Pawelec. Przyszłe mamy skorzystać mogły również z bezpłatnego badania USG. Wszystkie kwestie związane z kosztami pobrania i przechowywania komórek wyjaśniali przedstawiciele Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

W programie były również warsztaty i wykłady Szkoły Rodzenia na temat opieki nad noworodkiem oraz sposobów przygotowania się do porodu. Ratownicy medyczni prowadzi zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy noworodkom, niemowlętom i małym dzieciom oraz pokazy z wykorzystaniem fantomów.

Dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy z nagrodami oraz kącik plastyczny.

