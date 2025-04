Do tej pory wierzono, że kobieta rodzi się z określoną ilością komórek jajowych i nie jest zdolna do wytworzenia nowych w ciągu swojego życia. Pogląd ten postarał się obalić amerykański naukowiec z Massachussets General Hospital, Jonathan Tilly.

W 2004 roku przedstawił on odwrotną tezę popartą badaniami na myszach, ale spotkał się z krytyką metodologii i samego pomysłu. Tym razem, wyniki badania opublikowanego kilka lat później opublikowało prestiżowe czasopismo „Nature Medicine”. Co więcej, naukowiec postawił sobie za zadanie odnalezienie z kobiecych jajnikach źródła komórek macierzystych, z których mogą powstawać kolejne komórki jajowe.

Badanie, przeprowadzone we współpracy z naukowcami z Chin i Japonii, polegało na pobraniu od kilku dorosłych kobiet tkanek z komórek jajowych. Naukowcy skupiali się na tych, na których znajdowało się białko DDX24, charakterystyczne wyłącznie dla komórek macierzystych. W warunkach laboratoryjnych zaczęły się rozmnażać, tworząc nowe. Podobnie było po przeszczepieniu ich pod skórę myszy. Powstały z nich ludzkie komórki jajowe. Nowe źródło komórek macierzystych zostało więc z powodzeniem odnalezione.

Żeby potwierdzić wyniki badania, potrzebna jest ocena innego, niezależnego zespołu badawczego. Tym razem wydaje się jednak, że jest to tylko kwestia czasu.

Dzięki komórkom macierzystym, pozyskiwanym z kobiecych jajników, problemy kobiet walczących z niepłodnością lub niemogących zajść w ciążę po chemioterapii wydaje się bliższy rozwiązania. Zwłaszcza że w chwili obecnej komórki jajowe kobiet nie mogą być przechowywane, ponieważ – w przeciwieństwie do plemników – źle znoszą zamrażanie. Ceny komórek jajowych na rynku wahają się od 8 do nawet 50 tysięcy dolarów.

