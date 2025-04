Co ma wspólnego wątroba z sercem czy mózgiem? Wbrew pozorom wiele! Mimo że każdy z tych organów inaczej wygląda i pełni inną rolę, powstał z komórek macierzystych. To dzięki ich cudownej zdolności do ciągłego dzielenia się i przekształcania w dowolne tkanki z zarodka powstaje płód, a potem rodzi się człowiek. Świadomi tego cudu naukowcy już od kilkudziesięciu lat badają możliwość wykorzystania komórek macierzystych w medycynie.

Skąd się bierze komórki do leczenia?

Być może słyszałaś o bankach krwi pępowinowej? Współpracują one z oddziałami ginekologiczno-położniczymi szpitali. Podczas porodu istnieje bowiem niepowtarzalna okazja, by pobrać krew pępowinową, a to jedno z bogatych źródeł macierzystych komórek. Uwaga! Koszt pobrania i transportu krwi pępowinowej (ok. 2 tys. zł) pokrywają rodzice. Oni też płacą potem (ok. 500 zł rocznie) za przechowywanie komórek w odpowiednich warunkach. Po co to wszystko? Tak na wszelki wypadek. Jeśli dziecko zapadłoby na jakąś ciężką chorobę (np. białaczkę), terapia z użyciem komórek macierzystych pomoże mu wrócić do zdrowia. Niestety, niewiele osób stać na takie zabezpieczenie bliskich. Na szczęście są jednak jeszcze inne źródła komórek macierzystych, w dodatku można do nich sięgnąć niemal w dowolnej chwili:

- szpik – u zdrowej osoby zawiera mnóstwo macierzystych komórek, ale w przypadku osoby chorej na białaczkę mogą być one nieliczne lub uszkodzone. Wtedy konieczny jest przeszczep od dawcy (terapię taką refunduje NFZ);

- krew obwodowa i tkanka tłuszczowa – za pomocą specjalistycznej wirówki odfiltrowuje się potrzebną liczbę komórek po to, by np. pokryć nimi trudno gojące się rany po oparzeniach czy owrzodzeniach (np. przy stopie cukrzycowej) albo wszczepić tam, gdzie konieczna jest regeneracja ścięgna, stawu czy mięśni. Dlatego właśnie terapie z użyciem komórek macierzystych wykorzystywane są do leczenia blizn, rekonstrukcji piersi czy podczas zabiegów ortopedycznych.

Co nas czeka w przyszłości?

Badania nad komórkami macierzystymi trwają. Już teraz podejmowane są próby leczenia ludzi z cukrzycą typu I, chorobą Alzheimera, stwardnieniem rozsianym czy problemami kardiologicznymi. Naukowcy mają zaś nadzieję, że dzięki komórkom macierzystym odkryją nie tylko kolejne skuteczne terapie, ale i sekret długowieczności.

Gdzie tak leczą?

Na razie nowatorskie zabiegi z wykorzystaniem komórek macierzystych przeprowadzane są głównie w prywatnych klinikach. Zabiegi nie są refundowane przez NFZ, a ich koszt to ok. 20–25 tysięcy zł. Medycyna estetyczna, np. rekonstrukcja piersi, korekta blizn:

- Warszawa, dr Urszula Brumer, Medycyna Urody, www.medycynaurody.pl

- Gdańsk, Centrum Zdrowia Swissmed, www.swissmed.com.pl Leczenie schorzeń ortopedycznych, np. uszkodzeń stawów i mięśni

- Łódź, Medical Magnus Clinic, www.magnusclinic.pl