Brytyjscy i japońscy naukowcy, połączonymi siłami zidentyfikowali komórki szpiku kostnego, zdolne do przekształcania się w skórę i do naprawy uszkodzonej tkanki. Udało im się także częściowo zbadać mechanizm tego procesu – zostało odkryte zachowanie cząsteczki białka, która wysyła sygnał do tych specyficznych komórek.

Wyniki ich badań stanowią prawdziwy przełom w tzw. medycynie regeneracyjnej, donosi pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Odkrycie może posłużyć do opracowania technologii leczenia ran przewlekłych z wykorzystaniem komórek ze szpiku. Może to pomóc osobom, które doznały rozległych oparzeń skóry.

Badania zostały przeprowadzone na myszach. Celowo zranionym zwierzętom wszczepiono fragment skóry z komórkami szpiku, które zostały zaznaczone. U tej grupy zwierząt zaobserwowano przemieszczanie się owych komórek w kierunku rany i ich udział w odbudowie naskórka, który dzięki temu szybciej się goił.

Dzieje się tak ze względu na białko HMGB1, do którego uwolnienia dochodzi w wyniku uszkodzenia skóry. Działa ono jak syrena alarmowa, „przywołując” do miejsca zranienia odpowiednią liczbę potrzebnych komórek. U myszy po przeszczepie ilość tych protein była wyższa. Jest to dowód na to, że przeszczepy nie tylko przykrywają skórę, ale mają również udział w jej regeneracji.

Zostały już rozpoczęte badania nad stworzeniem leku, który działałby tak, jak proteina HMGB1. „Odkrycie to ma duży potencjał, ale pod warunkiem, że uda się w pełni kontrolować działanie substancji leczniczej”, relacjonuje w BBC Phil Stephens, profesor biologii komórkowej z Uniwersytetu w Cardiff.

Źródło: „Rzeczpospolita” 06.04.2011 /am

