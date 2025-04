Kompendium uzależnień

Pracoholizm, uzależnienie emocjonalne, ortoreksja, autoagresja, seksoholizm, uzależnienie od gier hazardowych, kleptomania, tanoreksja... Uzależnień jest bardzo wiele. Uzależnić można się prawie od wszystkiego. Uzależnia nas to, co oddala problemy, daje przyjemność, powoduje euforię, którą chcemy przeżywać dłużej. W końcu uzależnienie się pogłębia i dochodzi do komplikacji...