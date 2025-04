Naukowy magazyn Technology Review informuje, że miniaturowy komputer ma monitorować ciśnienie śródgałkowe. Urządzenie jest umieszczone w szklanej kostce o boku 1 mmm. Wewnątrz znajduje się procesor z chipem sieci bezprzewodowej, pamięć, czujnik pomiaru ciśnienia, ogniwo słoneczne i bateria litowa w postaci cienkiego płatka. Ogniwo słoneczne (0,07 mm kw) potrzebuje 1,5 godziny światła dziennego lub 10 godzin sztucznego.Czujnik mierzy ciśnienie śródgałkowe co 15 minut, a wyniki są przechowywane w pamięci urządzenia i mogą być później odczytane przez lekarza. Wzrost ciśnienia śródgałkowego to najczęstsza przyczyna uszkodzenia nerwu wzrokowego. Jaskra – jedna z najczęściej spotykanych chorób okulistycznych – prowadzi do postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki. Urządzenie zostało skonstruowane przez naukowców z University of Michigan (UMI). Źródło: Gazeta Wyborcza, 7.03.2011/mn

Reklama