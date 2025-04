Science-fiction staje się faktem



Naukowcom udało się otworzyć słowa na podstawie fal mózgowych pacjentów, którzy po prostu, pomyśleli dane wyrazy. Metoda ta opiera się na zbieraniu sygnałów elektrycznych bezpośrednio z mózgu osoby badanej. Badania przeprowadzone w 2011 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley pokazały, że możliwe jest sterowanie kursem myszy za pomocą samych tylko myśli. Pacjenci z podłączonymi do mózgu elektronami byli wstanie przesuwać po ekranie komputera wskaźnik używając, jedynie wyobraźni.

Reklama

Jak to działa?



Z pomocą techniki zwanej funkcjonalnym rezonansem naukowcy badali zmiany zachodzące w mózgu pacjentów powiązane z obserwacją poszczególnych obrazów. Osoba badana, patrząc na obraz odtwarzała go w umyśle, co powodowały charakterystyczne zmiany w przepływie krwi w obszarze mózgu odpowiedzialnym za funkcje językowe. We wrześniu zeszłego roku Jack Gallant z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley wykazał, że z pomocą tej metody możliwe jest dekodowanie ludzkich myśli.

Skok w przyszłość



Bazując na wynikach Jacka Gallanta, Brian Pasley zrobił krok w przód urzeczywistniając marzenie swojego uniwersyteckiego kolegi – odczytał treść ludzkich myśli. Skupiając się na obszarze mózgu zwanym zakrętem skroniowym górnym, neurolodzy z Berkeley dokonali tego, co znane było do tej pory jedynie z filmów Science-fiction.

Maszyna do odgadywania słów



Zespół z Berkeley przebadał fale mózgowe 15 pacjentów, którzy poddani byli leczeniu padaczki lub guzów mózgu. Pacjentom puszczano fragmenty dźwiękowe składające się z recytacji zdań i pojedynczych słów, monitorując jednocześnie aktywność w zakręcie górnym skroniowym. Dzięki obserwacji zmian zachodzących w tym obszarze stało się możliwe zrozumienie mechanizmu tworzenia się słów w mózgu. W ten sposób możliwe było komputerowe dekodowanie słów, o których myślały badane osoby. Metoda wymaga jeszcze wielu usprawnień, zanim możliwe będzie swobodne komunikowanie się między komputerem a ludzkim mózgiem.

Reklama

Telepatia staje się możliwa?



Odkrycie zespołu z Uniwersytetu Kalifornijskiego jest przełomowe z kilku względów. Po pierwsze, pozwala nam lepiej zrozumieć zasady funkcjonowania mózgu i sposób w jaki myśl zamienia się na mowę. Po drugie, wynalazek ten może umożliwić komunikacje z osobami, z którymi do tej pory nie można było się porozumiewać- sparaliżowanymi, nieprzytomnymi, osobami w śpiączce. Oznacza to również, że nie jesteśmy wcale dalecy od zrozumienia mechanizmu telepatii, która z książek fantasy lada dzień wkroczyć może do współczesnej nauki…

Zobacz też: Program komputerowy do monitorowania rozwoju nowotworu

Źródło: BBCNews (Science decodes 'internal voices') / PZ