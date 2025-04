Żylaki występują nawet u mężczyzn, ale to kobiety są na nie bardziej narażone. Prawdopodobieństwo choroby wzrasta z wiekiem. Są jednak czynniki, które dodatkowo je podnoszą.

Grupa ryzyka

Niewydolność żylna bywa dziedziczna. Ale nawet jeśli twoja babcia czy mama nie miała żylaków, nie oznacza to, że ty sama na nie nie zapracujesz. Kłopoty mogą bowiem być konsekwencją stojącego lub siedzącego zajęcia oraz dużego wysiłku fizycznego. Ryzyko podnoszą ciąża i otyłość – obciążają bowiem nadmiernie układ krążenia. Nie bez znaczenia są też twoje nawyki – żylakom sprzyja palenie papierosów, opalanie się i zażywanie gorących kąpieli, noszenie obcisłych spodni oraz bielizny i butów na wysokim obcasie. Weź to pod uwagę, zwłaszcza jeśli chorowałaś na zapalenie żył głębokich, zakrzepicę albo brałaś hormonalne środki atykoncepcyjne lub przeciw menopauzie – to także czynniki sprzyjające niewydolności żylnej.

Przyczyny choroby

Żylaki powstają, gdy krew – zamiast płynąć do góry – zaczyna zalegać w nogach. Może być to spowodowane uszkodzeniem zastawek (mają one za zadanie nie dopuścić do cofania się krwi). Gdy krążenie zostanie zaburzone, w żyłach wzrasta ciśnienie. Efekt? Krew z dużą siłą napiera na ścianki naczyń, powodując ich nadmierne rozciągnięcie i zniekształcenie.

Niepokojące objawy

Widoczne przez skórę poskręcane żyły świadczą już o zaawansowanej chorobie. Dlatego ważne jest, byś reagowała wcześniej – gdy wystąpią pierwsze objawy kłopotów z krążeniem. Zwykle są to obrzęki i uczucie ciężkości nóg (najbardziej dokuczają wieczorem), ból i pieczenie. Czasem pierwszym sygnałem jest pojawienie się pajączków lub przebarwień (zasinień) w okolicach kostek.

Praktyczne porady

- Aby zapobiec chorobie, postaraj się utrzymywać prawidłową wagę i więcej się ruszać. Stosuj też naprzemienne ciepłe i zimne natryski oraz odpoczywaj z nogami uniesionymi nieco powyżej tułowia (to poprawia krążenie).

- Już przy pierwszych objawach choroby odwiedź lekarza – żylaki, to nie problem kosmetyczny, lecz choroba, którą trzeba leczyć!