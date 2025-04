W badaniu 64% osób wskazało lekarza pulmonologa, jako najbardziej wiarygodne źródło informacji na temat leczenia astmy i POChP. Niewiele mniej – 61,8% – wskazywało na lekarza POZ. Na trzeciej pozycji znalazł się farmaceuta – 28% osób przyznało, że takich informacji szuka w aptekach. Wiele osób zasięga informacji o farmakoterapii u członków rodziny – 24,7% oraz innych pacjentów – 21,5%.

Od kogo czerpie Pan(i) informacje dotyczące stosowanej przez Pana(nią) terapii?

Źródło: Raport Oczekiwania polskich pacjentów w zakresie terapii astmy i POChP ,badanie zrealizowane przez SW Research w marcu 2013 r. wśród pacjentów chorych na astmę i POChP w Polsce, N=186.

Na lekarzy – jako najbardziej zaufane źródło informacji na temat chorób i ich leczenia – wskazują najczęściej osoby po 40. roku życia.

– Wyniki badania potwierdzają, że to lekarz jest tym pierwszym i właściwym podmiotem, który na podstawie bardzo dokładnego wywiadu lekarskiego zaleca odpowiednie leczenie. Wiedza pacjentów na temat astmy i POChP stale rośnie i trafiają do mnie pacjenci, którzy przez lata życia z chorobą przyjmowały różne preparaty. Przychodzą do mnie dzieląc się uwagami, pytają o dostępne terapie, mówią o tym, jak wygląda ich życie na co dzień. Takie informacje pozwalają na indywidualny dobór odpowiedniego leczenia w zależności od stopnia ciężkości choroby. Kluczowe z punktu widzenia lekarza jest ustalenie takiej dawki określonego preparatu, która umożliwi stałą kontrolę nad chorobą. Nie ma tu mowy o żadnej przypadkowości wyboru leczenia – komentuje prof. Tadeusz Pietras, pulmonolog.

Jego słowa potwierdza Joanna Bednarczyk-Wąsala, farmaceutka z jednej z aptek w Warszawie: – Pacjenci chorujący na astmę i POChP należą do tych, którzy dużo wiedzą na temat swojej choroby i znają różne metody radzenia sobie z nią. Podstawową wytyczną dla nich, ale również dla nas, w codziennej pracy są informacje od lekarza specjalisty lub lekarza prowadzącego. Możemy zgodnie z prawem poinformować pacjenta, że ma możliwość zakupu tańszego zamiennika leku wypisanego przez lekarza, jeśli jest on na rynku dostępny. W takiej sytuacji farmaceuta czyta dokładnie receptę i sięgając po lek musi być pewny, że wydaje odpowiednik zawierający substancję o tej samej nazwie międzynarodowej i tej samej dawce, co lek referencyjny. Jeśli farmaceuta ma jakiekolwiek wątpliwości co do wydania preparatu, powinien odesłać pacjenta do lekarza lub samodzielnie się z nim skontaktować. Bezpieczeństwo pacjenta pełni tu rolę nadrzędną i nie ma miejsca na pomyłki.

Astma i POChP to choroby przewlekłe, które wymagają nie tylko przyjmowania odpowiednich, zaleconych przez lekarza preparatów, ale również wprowadzenia zasadniczych zmian w trybie życia, a w szczególności wyeliminowania czynników ryzyka wyzwalających chorobę. Tylko prawidłowe połączenie wszystkich czynników pomaga skutecznie kontrolować chorobę. Prof. Tadeusz Pietras uważa, że uzyskanie kontroli nad astmą jest to proces, w którym kluczową rolę odgrywa współpraca lekarza i pacjenta. Powinna polegać ona na szczegółowym omawianiu celu badania oraz postępów w leczeniu oraz na edukacji pacjenta. Jego zdaniem warto opracować tzw. indywidualny plan samodzielnego postępowania (guided self-management). – Edukacja pacjenta powinna obejmować naukę sposobu podawania leku, (np. obsługę korzystania z inhalatora), ale również informację o możliwości wystąpienia skutków ubocznych i sposobów postępowania w takiej sytuacji. Aktywne włączenie pacjenta w proces leczenia pozwoli mu zrozumieć swoją chorobę i kontrolować we współpracy z lekarzem oraz zniwelować ryzyko wystąpienia skutków ubocznych – wyjaśnia prof. Pietras.

Poradnik chorego na astmę i POChP:

Lekarz powinien udzielić Ci informacji na temat rodzaju zaleconej terapii. Zrozumienie mechanizmu jej działania pozwoli Ci na lepsze stosowanie się do zaleceń lekarza i kontrolowanie choroby. Poproś lekarza o dokładne wyjaśnienia dotyczące działania terapii oraz jej podawania (np. sposobu używania inhalatora). Nigdy nie dokonuj samodzielnie zmian w terapii. Nie modyfikuj częstotliwości przyjmowania leku ani wielkości dawki zaleconej przez lekarza. Trzymaj się wytycznych dotyczących stylu życia. W razie wątpliwości, natychmiast zgłoś się do specjalisty i skonsultuj z nim swoje wątpliwości w trakcie wizyty. Preparaty, które stosujesz kupuj w aptece. Jeśli dany preparat jest niedostępny zapytaj o niego w innej placówce. Farmaceuta może także sprawdzić dostępność stosowanego przez Ciebie preparatu w hurtowni i poinformować Cię o terminie jego obecności w aptece.

Lek, który jest skuteczny u jednego pacjenta, nie musi być dobry dla Ciebie. Podobnie jest z wystąpieniem skutków ubocznych terapii, u jednych pacjentów występują, a u innych nie. Reakcja każdego człowieka na przyjmowane leki może być inna. Zależy ona od stylu życia czy interakcji z innymi, przyjmowanymi lekami. W astmie i POChP ważna jest indywidualizacja leczenia, ustalona przez lekarza. Opinie osób Ci bliskich lub innych pacjentów nigdy nie powinny być dla Ciebie wytyczną do postępowania w Twojej chorobie.

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i substancji przez nie uwalnianych. Przewlekłe zapalenie jest przyczyną nadreaktywności oskrzeli, prowadzącej do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy lub nad ranem. Epizodom tym zwykle towarzyszy rozlana obturacja oskrzeli o zmiennym nasileniu, często ustępująca samoistnie lub pod wpływem leczenia Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powszechnie występującą, przewlekłą chorobą poddającą się profilaktyce i leczeniu. Cechuje się utrwalonym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe, które zazwyczaj postępuje i jest związane z nadmierną reakcją zapalną w oskrzelach i płucach w odpowiedzi na szkodliwe działanie gazów i pyłów, w Polsce najczęściej dymu tytoniowego.

