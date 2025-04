Czym są implanty ślimakowe?

Implant ślimakowy jest elektroniczną protezą stosowaną u osób mających wadę słuchu. Jest to metoda bezpieczna i powszechnie stosowana. Pozwala na rehabilitację osoby z głębokim niedosłuchem zmysłowo-nerwowym. Pacjent zyskuje nie tyle słuch fizjologiczny, ale co słuch zbliżony do niego jakościowo.

Dzięki implantom osoby, które odzyskały słuch, znów wychodzą do ludzi, ciesząc się życiem, mogą również normalnie pracować.

Jak zbudowany jest implant ślimakowy?

Sam implant jest zaawansowanym urządzeniem elektronicznym, składającym się z części zewnętrznej (procesor dźwięku, który przetwarza słyszane dźwięki otoczenia) oraz z części wewnętrznej, czyli wprowadzonych do ślimaka elektrod.

Komu zaleca się implanty ślimakowe?

Trzem grupom chorych. Pierwsza grupa to niemowlęta i małe dzieci, u których wadę słuchu wykryto dzięki badaniom przesiewowym, wykonanym w pierwszych dniach życia. Druga grupa to chorzy, którzy stracili słuch na skutek urazu bądź powikłań pochorobowych. Natomiast trzecia to osoby starsze, najczęściej między 60. a 70. rokiem życia (w tym wypadku implantacja stosowana jest wtedy, gdy aparat słuchowy nie spełnia swojej funkcji).

Czy implant ślimakowy jest alternatywą dla aparatu słuchowego?

System implantu ślimakowego jest szansą dla osób, którym aparat słuchowy nie pomaga. Chodzi o sytuację, w której głębokie wady słuchu w uchu wewnętrznym uniemożliwiają prawidłowe przetwarzanie dźwięku na impulsy elektryczne przesyłane dalej do mózgu (nawet jeżeli jest to dźwięk wzmocniony przez aparat słuchowy). W takich sytuacjach jedyną szansą jest bezpośrednie pobudzenie ślimaka za pomocą implantu.

Czy można wszczepiać implanty ślimakowe u bardzo małych dzieci?

Naukowcy wskazują, że wczesna implantacja szybciej stymuluje mózg i modeluje układ słuchowy. Dzięki temu możliwa jest pełna rehabilitacja i osiągnięcie poziomu komunikacji dzieci ze zdrowym słuchem.

Na czym polega implantacja bilateralna? Jakie są korzyści ze słyszenia obuusznego?

W początkach stosowania implantacji stosowano implant jednostronny, pozwalający pacjentowi usłyszeć informacje dźwiękowe docierające z zewnątrz. Z czasem jednak naukowcy, korzystając również z doświadczeń osób korzystających z implantów, doszli do wniosku, że bardzo istotny jest fakt słyszenia obustronnego, co zrodziło inicjatywę wszczepiania implantów w obu uszach.

Podstawową zaletą tej metody leczenia jest umiejętność lokalizacji słyszanego obiektu. Pacjent nie ma już trudności w śledzeniu rozmowy w hałasie. Ważne jest także zapewnienie bezpieczeństwa (osoba z dwoma implantami ma lepszą orientację w przestrzeni i wie, co się wokół niej dzieje). Stosowanie implantów obuusznych pomaga również w nauce mówienia i czytania.

Kiedy dziecko powinno otrzymać drugi implant?

Dziecko zakwalifikowane do operacji wszczepienia implantów bilateralnych operowane jest w dwóch etapach. Im krótszy jest odstęp między operacjami, tym lepsze są efekty. Czas działa tu na naszą niekorzyść, ponieważ centralny układ słuchowy do efektywnego rozwoju wymaga treningu już w początkowych latach życia. Gdy do jednego ucha nie dociera wystarczająca ilość bodźców, ucho to zatraca umiejętność analizy dźwięków. Badania wykazują, że najlepszy okres między operacjami wynosi od 1 do 3,5 lat. Obserwuje się wówczas doskonałe wyniki i postępy w rozwoju dziecka.

Czy implanty bilateralne są w Polsce refundowane?

Obecnie wszczepianie implantów obuusznych jest w świecie standardem, refundowanym przez państwo. W Polsce implantację bilateralną stosuje się w części przypadków – zgodnie z wyraźnymi wskazaniami lekarza prowadzącego.

Zdaniem lekarzy i naukowców zajmujących się tą tematyką – przyjęcie (wzorem innych krajów) standardu powszechnych implantów bilateralnych, byłoby z punktu widzenia dobra pacjentów rozwiązaniem optymalnym.

Czy wiesz, że... jednym z ośrodków, w którym od 20 lat wykonuje się operacje wszczepienia implantów ślimakowych, jest Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poznański Program Leczenia Głuchoty Metodą Implantów Słuchowych został zapoczątkowany w 1994 roku, kiedy to zespół specjalistów poznańskiej Akademii Medycznej (obecnie – Uniwersytet Medyczny) pod kierunkiem prof. Witolda Szyftera, wszczepił pierwszy implant ślimakowy. Każdego roku w klinice wykonywanych jest 100 tego typu operacji.

Źródło: udostępnione przez Sigma International/ mk