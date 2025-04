Normalny opłatek, który katolicy przyjmują podczas komunii świętej, zgodnie z wymaganiami prawa kanonicznego wypieka się z wody i z mąki pszennej. Ze względu na ten ostatni składnik nie mogą go przyjmować osoby chore na celiakię. Ta trwająca całe życie immunologiczna choroba o podłożu genetycznym charakteryzuje się nietolerancją glutenu, czyli białka zawartego w zbożach. Jak podkreśla Małgorzata Źródlak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, istnieje wiele badań naukowych potwierdzających fakt, że stałe przyjmowanie komunii w tradycyjny sposób prowadzi do ciągłego stanu zapalnego w jelitach, co powoduje utrzymywanie się we krwi przeciwciał i objawów celiakii.

Na szczęście chorzy, którzy chcą przyjmować podczas mszy komunię świętą, mają już taką możliwość i to dzięki determinacji stowarzyszenia. A wszystko zaczęło się od syna Małgorzaty Źródlak, Michała, który ma celiakię.

– Sześć lat temu szedł do Pierwszej Komunii, ale ze względu na chorobę, nie mógł jej przyjąć w postaci hostii. Każda ilość glutenu, nawet tak mała, jest toksyczna, bo powoduje powstanie reakcji autoimmunologicznej i różne objawy chorobowe – wyjaśnia pani Małgorzata. Zastanawiała się, jak to zmienić. Dowiedziała się, że w Stanach Zjednoczonych katolicy mogą przyjmować komunię w postaci opłatka bezglutenowego.

Komunikanty niskoglutenowe

Pisma do Episkopatu, biskupów, spotkania z kardynałem Kazimierzem Nyczem przyniosły efekty. W marcu 2009 r. na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski postanowiono, iż osoby chore na celiakię mogą przyjmować komunię św. nie tylko pod postacią wina, ale i hostii niskoglutenowych wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary. Komunikanty niskoglutenowe księża mogą kupić w podobny sposób jak zwykłe hostie.

Hostie dla bezglutenowców wypieka w Polsce piekarnia komunikantów Christiana-Dąbrowscy w Opocznie. Są regularnie badane pod kątem zawartości glutenu w Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i są licencjonowanym produktem bezglutenowym (nazwę „niskoglutenowe” zachowano ze względu na zapisy prawa kanonicznego).

Opłatek dla osób na diecie bezglutenowej

Małgorzata Źródlak zaznacza, że misją stowarzyszenia jest to, aby Polska była krajem przyjaznym osobom na diecie bezglutenowej.

– Komunia jest chyba najbardziej spektakularną sprawą, którą udało nam się osiągnąć, ale dzięki naszym działaniom w ogóle zwiększa się wykrywalność celiakii i poprawia świadomość tego tematu. Jeździmy na konferencje dla lekarzy, wydajemy poradniki, które są rozsyłane po całej Polsce, udzielamy bezpłatnych porad, współpracujemy z producentami żywności. Prowadzimy też projekt „Menu bez glutenu”, w którym namawiamy restauracje, żeby zastanowiły się nad wprowadzeniem menu dla osób na diecie bezglutenowej. Walczymy o to, żeby żywność kupowana przez nas w sklepach, jak i spożywana poza domem, była dla nas bezpieczna. Stajemy się coraz bardziej atrakcyjną grupą konsumentów, bo jest nas coraz więcej – mówi Małgorzata Źródlak.

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej szacuje, że w naszym kraju na celiakię choruje 1 proc. populacji, czyli około 380 tys. osób, z czego ogromna większość, bo około 340-360 tys. osób nie jest świadoma choroby.

Autor: Jacek Y. Łuczak

