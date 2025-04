Jeśli Twoje dziecko choruje na Atopowe zapalenie skóry, alergię bądź atopię, masz wiele pytań, wątpliwości i nie wiesz gdzie się zwrócić o pomoc – ta konferencja jest dla Ciebie.

We wtorek, 16 października 2012 w Centrum Konferencyjnym „Gromada” w Radomiu przy ul. 1905 roku 1/9 odbędzie się druga z cyklu konferencji, będących częścią projektu Halo! ATOPIA. Lekarze specjaliści oraz dietetycy wspólnie i przystępnym językiem opowiedzą o AZS. Na konferencję zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci chorych na AZS, dorosłych chorych na AZS, lekarzy, pedagogów – wszystkich zainteresowanych i mających styczność z dziećmi chorymi na atopowe zapalenie skóry.

Aby wziąć udział w konferencji z ekspertami, należy wejść na stronę www.haloatopia.pl i zgłosić swój udział w spotkaniu. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Harmonogram konferencji (16 września 2012, godz. 10:00–14:00)

„AZS u dzieci z perspektywy pediatrii i immunologii”

10:00-10:10 Przywitanie I wprowadzenie;

Monika Wyrzykowska – Prezes Fundacji Alabaster

10:10-10:50 Podstawy patogenezy i terapii atopowego zapalenia skóry u dzieci;

Prof. dr hab. Jacek Michałkiewicz – immunolog

10:50-11:10 Atopowe zapalenie skóry – narastający problem u dzieci;

Dr n. med. Alicja Karney – pediatra

11:10-11:30 Przerwa;

11:30-12:15 Pytania do ekspertów;

Moderacja – Iwona Sułek – Przewodnicząca Rady Fundacji Alabaster

(Lek. med. Lidia Ruszkowska – dermatolog, dr n. med. Anna Wójtowicz – alergolog, lek. med. Jolanta Wacławek – pediatra, mgr Katarzyna Wyrzykowska – psycholog, mgr inż. Joanna Żółkowska – dietetyk)

Lekarze i specjaliści odpowiedzą na pytania zadane przez rodziców w trakcie spotkania w dniu 29.09. i przez internet.

12:50-13:00 Dyskusja;

13:00-14:00 Rozmowy w kuluarach z ekspertami i uczestnikami;

13:00-13.30 Czat z Internautami;

Dr n. med. Alicja Karney – pediatra, lek. med. Jolanta Wacławek – pediatra

16 października podążymy śladem komórek układu odpornościowego i zobaczymy, które z nich w organizmie osoby z AZS działają nie tak jak powinny.

Atopowe zapalenie skóry jest chorobą wynikającą z nieprawidłowego działania układu odpornościowego. O tym, jakie mechanizmy powodują stan przewlekłego zapalenia w skórze i jak działają poszczególne grupy leków, opowie nam immunolog – prof. dr hab. Jacek Michałkiewicz.

AZS u dziecka wpływa na jego rozwój i powoduje większą podatność na choroby zakaźne, stanowi tym samym poważny problem dla pediatrów. Zasady dbania o zdrowie dziecka z AZS przedstawi pediatra – dr n. med. Alicja Karney.

Katarzyna Klimczak z Fundacji Alabaster zachęca do udziału w konferencji: „jest to unikalna okazja do zadania pytania na forum i indywidualnej rozmowy ze specjalistami, osobiście, jak również za pomocą internetu. Osoby, które nie mogą przyjechać do Radomia, zapraszamy do oglądania na żywo przebiegu konferencji za pomocą „streamingu” ufundowanego przez firmę Bioderma, i uczestnictwa w czacie w serwisie atopowe.pl”.

