Organizatorzy zapraszają rodziców i opiekunów dzieci chorych na AZS, dorosłych chorych na AZS, lekarzy, pedagogów, oraz wszystkich zainteresowanych i mających styczność z dziećmi chorymi na atopowe zapalenie skóry. Wstęp jest bezpłatny. Gospodarzami spotkania będą: Katarzyna Wyrzykowska – (psychoterapeutka) oraz Joanna Żółkowska – (dietetyk).

Gośćmi specjalnymi będą:

prof. dr hab. Anna Zalewska-Janowska – psychodermatolog,

mgr Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – psycholog,

mgr Bożena Kropka – dietetyk.

Czym jest Atopowe Zapalenie Skóry?

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawracającą chorobą zapalną skóry, w 80% przypadków powiązaną z alergią. Jego objawami są suchy, łuszczący się naskórek, zaczerwienienie i obrzęk, świąd oraz pieczenie skóry. Całkowite wyleczenie tej niezakaźnej choroby jest na razie niemożliwe – chory odczuwa jej skutki przez całe życie, nie jest też ostatecznie rozpoznana przyczyna tej choroby.

W jakim wieku najczęściej występuję AZS?

Choroba rozwija się najczęściej w wieku niemowlęcym. Ponad 60% przypadków jest diagnozowanych w pierwszym roku życia. U większości pacjentów symptomy choroby samoistnie zanikają jeszcze w dzieciństwie lub najpóźniej pod koniec okresu dojrzewania, niemniej jednak coraz częściej obserwuje sie poważne reemisje choroby w wieku dojrzałym około 35. roku życia i później.

Jakie są główne problemy związane z AZS?



Ciągłe zmaganie się z przewlekłą chorobą skóry utrudnia codzienne funkcjonowanie, wpływa na relacje z rówieśnikami i może odgrywać dużą rolę w rozwoju psychologicznym dziecka.

Problemy występujące u dzieci z AZS to:

bardzo intensywny świąd , prowadzący do drapania, którego nie sposób powstrzymać,

, prowadzący do drapania, którego nie sposób powstrzymać, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania dziecka,

i zaburzenia zachowania dziecka, poważne problemy dziecka ze snem,

trudności w koncentracji,

w koncentracji, mała samodzielność,

niekontrolowane wybuchy gniewu,

niskie umiejętności społeczne,

brak wiary we własne siły i możliwości.

Jak choroba wpływa na relacje międzyrodzinne?



Choroba dziecka ma wpływ na rodziców i funkcjonowanie całej rodziny, obniżając jakość życia wszystkich jej członków. Wygląd dziecka, jego wzmożony niepokój, drażliwość, konieczność stałego dbania o stan skóry są u opiekunów źródłem dużego stresu. Pojawiają się też trudności wychowawcze z utrzymaniem dyscypliny. Chora skóra może być przyczyną ograniczenia kontaktu fizycznego rodzica z dzieckiem. To wszystko może powodować u dziecka dodatkowo stres, który nasila objawy choroby.

AZS jest bowiem zaliczane do chorób psychosomatycznych – takich, na których przebieg istotny wpływ mają czynniki psychiczne. Dlatego terapią uzupełniającą stosowanie leków powinna być psychoterapia, co postuluje prof. Anna Zalewska-Janowska z Łodzi.Katarzyna Wyrzykowska, psychoterapeutka, zwraca jednak uwagę, że „organizacja dnia codziennego nie pozostawia czasu na wizytę u terapeuty, często też rodziny, która i tak jest bardzo obciążona finansowo (częste wizyty u lekarzy specjalistów, drogie leki) po prostu na taką wizytę nie stać.”

Odpowiednia dieta – czy chory na AZS powinien o nią zadbać?



Zmiany skórne oraz konieczność unikania alergenów i czynników drażniących mają wpływ na bardzo wiele aspektów życia dzieci: wybór ubrań, życie towarzyskie, czas wolny, zainteresowania, a także ich dietę. AZS, zwłaszcza u małych dzieci, jest powiązane z alergią pokarmową, najczęściej na mleko krowie, białko jaja kurzego i gluten. Elementem terapii jest przejście na dietę eliminacyjną, którą należy odpowiednio zbilansować, żeby nie pozbawić dziecka składników odżywczych potrzebnych do prawidłowego rozwoju. Zdrowe odżywianie się może ponadto wzmocnić organizm i zmniejszyć objawy choroby.

Dietetyk Bożena Kropka stwierdza, że „największym problemem w leczeniu AZS jest niedocenienie roli diety. Coraz więcej mówi się o zdrowym odżywianiu, odpowiednio skomponowanych dietach, mimo to wciąż często pomija się dietoterapię w procesie leczenia. Uwzględnienie dietoterapii w leczeniu AZS, chociażby jako sposobu wspomagania dotychczasowych metod farmakologicznych, z pewnością pozwoliłoby osiągnąć lepsze efekty lecznicze. Gdyby pacjenci mieli odpowiednią wiedzę na temat pokarmów zawierających histaminę, nie musieliby wydawać tylu pieniędzy np. na leki przeciwhistaminowe.”

Halo! ATOPIA – Lepsze Życie z Atopowym Zapaleniem Skóry



Projekt Halo! ATOPIA powstał aby pomóc rodzicom i opiekunom dzieci chorych na AZS oraz samym chorym. Fundacja Alabaster, realizując ten projekt, pragnie poszerzyć wiedzę rodziców i samych chorych, ale także lekarzy, a przede wszystkim zwrócić uwagę społeczeństwa oraz decydentów na tę chorobę. Projekt Halo! ATOPIA ma zainicjować debatę dotyczącą atopowego zapalenia skóry u dzieci, zwrócić uwagę na problem obniżonej jakości życia chorych i ich rodzin z powodu AZS.

Zrozumienie i poznanie choroby uwzględniające różne jej aspekty spowoduje lepsze radzenie sobie z jej objawami oraz skutkami, a tym samym – wpłynie na wzrost jakości życia dzieci z AZS i ich rodzin.

Źródło: materiały prasowe HALO! ATOPIA/ib