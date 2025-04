Ponad 300 osób – zarówno pacjentów jak i lekarzy – uczestniczyło 2 kwietnia 2011 roku w konferencji naukowo-szkoleniowej „Celiakia – na progu przełomu?” zorganizowanego w warszawskim Centrum Konferencyjnym IBiB przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej wspólnie z Polskim Towarzystwem Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Patronat honorowy objął Marszałek Sejmu RP.

To pierwsza tego typu konferencja w Polsce – w jednym miejscu mieli okazję spotkać się zarówno profesorowie, lekarze zajmujący się celiakią, studenci, dietetycy, jak i chorzy na celiakię. Wszyscy zainteresowani aktualnym stanem badań nad celiakią oraz możliwościami poprawy jakości życia osób na diecie bezglutenowej.

Na konferencji pojawili się eksperci, związani z tematyką celiakii, m. in. prof. Krystyna Karczewska, prof. Hanna Szajewska, prof. Hanna Kunachowicz, prof. Tadeusz Zalewski, prof. Jerzy Socha, prof. Franciszek Iwańczak, prof. Dariusz Lebensztejn.

Prelegentami byli prof. Hanna Szajewska z WUM, sekretarz ESPGHAN, referująca nowe, nie obowiązujące jeszcze zalecenia diagnostyczne ESPGHAN, doc. Bożena Cukrowska z CZD, która poruszyła zagadnienie roli immunologii i przeciwciał w diagnostyce celiakii, dr Joanna Rachtan z SGGW podjęła temat możliwości wzbogacania diety bezglutenowej, modyfikacji glutenu i szans na nowe sposoby leczenia celiakii, dr Anna Stolarczyk z CZD omówiła praktyczne aspekty przestrzegania diety bezglutenowej, dr Anna Wojtasik z IŻiŻ przedstawiła m.in. wyniki badań produktów bezglutenowych w Instytucie, Michał Podkalicki z firmy Euroimmun mówił o testach genetycznych w celiakii.

O sytuacji osób na diecie bezglutenowej oraz wynikach badań produktów na zawartość glutenu mówiła również prezes Stowarzyszenia, Małgorzata Źródlak. Po prelekcjach odbyły się obrady Okrągłego Stołu, na których podjęto problemowe kwestie, m. in. temat opieki nad osobami z celiakią po diagnozie oraz refundacji produktów bezglutenowych.

Na miejscu była możliwość zapoznania się z ofertą firm diagnostycznych, producentów testów oraz żywności bezglutenowej, a także organizatorów bezglutenowego wypoczynku. Na miejscu można było zakupić książki z bezglutenowymi przepisami i otrzymać bezpłatne poradniki na temat celiakii i diety bezglutenowej.

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej informuje o kolejnym wydarzeniu – Gluten Free EXPO, planowanym na 28 maja 2011. Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, www.celiakia.pl, własne /am

Czytaj też: Jak rozpoznać produkty bezglutenowe?

Reklama