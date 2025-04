Na podzielonej na dwie części konferencji „Chroń nerki, ocal swoje serce”, którą rozpoczął profesor Ryszard Gellert, można było wysłuchać i obejrzeć prezentacje m.in. na takie tematy jak „Fruktoza, stan zapalny, Czynność nerek” prowadzoną przez profesora Jacka Manitiusa, „Nefropatia cukrzycowa” – profesora Leszka Pączka, „Leczenie cukrzycy w niewydolności nerek” – profesora Mariusza Jasika czy „Nerkowe konsekwencje otyłości i zespołu metabolicznego u młodocianych” – profesora Mieczysława Litwina. Pierwszą część konferencji prowadził profesor Andrzej Książek, zaś drugą – Michał Myśliwiec. Choroby nerek wiążą się często z cukrzycą. Warto przytoczyć dane z prezentacji profesora Mariusza Jasika: w Polsce jest 2.670.000 chorych na cukrzycę. 40-60% Polaków nie wie nawet, że jest chorych na cukrzycę. 4.000.000 osób ma stan przedcukrzycowy. Ciekawych informacji można też było się dowiedzieć na wykładzie profesora Mieczysława Litwina: 3% populacji dzieci w wieku 0-18 lat ma nadciśnienie tętnicze, z czego 80-95% jest wtórne, a tylko 5-20% pierwotne. Równolegle do konferencji trwał również briefing prasowy, na którym można było usłyszeć o dwóch akcjach dotyczących tematyki związanej ze zdrowiem nerek: „Uwaga nerki!”, która miała na celu pokazanie częstotliwości występowania chorób nerek i była skierowana szczególnie do osób z grup ryzyka, oraz „Drugie życie” – akcja prowadzona w szkołach ponadgimnazjalnych na temat przeszczepów rodzinnych. Okazuje się, że dawca nerki żyje dłużej niż statystyczny Polak (częściej bowiem jest badany i monitoruje się jego stan zdrowia). Niestety, w Polsce wykonuje się dwadzieścia razy mniej przeszczepów nerek niż w innych krajach – jest to tylko 1,5-2% wszystkich przeszczepów.Nie każdy wie, że osoby z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym oraz po 65. roku życia powinny co pół roku wykonywać badania klirens kreatyniny. Reszta populacji – co rok. mn

