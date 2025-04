Konferencja "Dobre życie – lubię to!" odbyła się 22 lutego 2012 roku w restauracji Endorfina na ul. Foksal 2. Wyniki badań przeprowadzone na grupie 1002 osób zaprezentowali kulturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr Jacek Wasilewski oraz psycholog z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej Małgorzata Ohme.

Co wynika z raportu „Jakość życia Polaków. Philips Index 2012”?

1. 3/4 Polaków stwierdza, że czują się dobrze i są zadowoleni ze swojego życia. Lubimy swoją pracę, cenimy relacje z bliskimi, przyjaciółmi i sąsiadami, a prawie co drugi z nas (58%) pozytywnie ocenia swoje życie seksualne. Jest to wyraźny kontrast ze stereotypem Polaka, który wiecznie narzeka i marudzi. Dodatkowo badanie wykazało, że najbardziej zadowoleni są mieszkańcy małych miast (do 20 tys. mieszkańców), posiadający dwójkę dzieci, uprawiający sport 2-3 razy w tygodniu i utrzymujący pozytywne relacje z sąsiadami i przyjaciółmi. Ten wniosek neguje dotychczasowe postrzeganie życia wielkomiejskiego, a co za tym idzie anonimowego, jako dającego szczęście. Lepiej czujemy się w mniejszym mieście, gdzie żyje się wolniej, spokojniej i uważniej.

2. Jeśli chcemy znaleźć zadowolonego ze swojego otoczenia Polaka, to najłatwiej znaleźć go w grupie osób między 35. a 44. rokiem życia, które są w stałym związku (85%) i nie narzekają na swoją sytuację materialną. Taki Polak chętnie uprawia sport, rozmawia ze średnio ośmioma sąsiadami i lubi jadać w restauracji.

Poniżej szczegółowy wykres – wynik odpowiedzi na pytanie "Jak oceniłaby Pani/Pan swoje miejsce zamieszkania?":

3. Gdzie szukać zadowolonego z życia rodzinnego Polaka? Wyniki badania „Jakość życia Polaków. Philips Index 2012” wskazują, że najłatwiej znaleźć go w mieście do 100 tys. mieszkańców (89% ocen pozytywnych), w grupie wiekowej 35-44 lata, będącego w stałym związku i posiadającego dwójkę dzieci (78%). Taki Polak najczęściej mieszka ze swoimi rodzicami. Satysfakcjonuje go tradycyjny model rodziny.

Poniżej odpowiedzi na pytanie "Jak oceniłaby Pani/Pan swoje życie rodzinne?":

4. Powoli odchodzimy od stereotypu Polaka, który jest w złej kondycji fizycznej, nie lubi biegać i jest nieświadomy wielu chorób. Współcześni Polacy są coraz bardziej świadomi znaczenia profilaktyki zdrowotnej i żyją aktywnie, ale do czołówki Europy nam jeszcze daleko. Choć wielu z nas nadal wybiera golonkę czy schabowego, to częściej uprawiamy sport i wykonujemy badania profilaktyczne. Życie nabiera coraz większego tempa, dlatego też nie boimy się dolegliwości, których nie widać, a jedynie takich, które ograniczyłyby w jakiś sposób naszą sprawność ruchową, co sprawiłoby, że stalibyśmy się mniej aktywni.

5. Wyniki badania pokazują, że rodzinnemu Polakowi żyje się lepiej w mniejszym mieście. To właśnie miasto do 100 tys. mieszkańców pozwala nam bardziej cieszyć się życiem rodzinnym (89% ocen pozytywnych respondentów z mniejszych miast). Ogółem 86% Polaków jest zadowolonych ze swojego życia rodzinnego. To właśnie tradycyjny model 2+2 daje nam szczęście, dzięki któremu rośnie jakość i zadowolenie w innych obszarach życia. Polski przepis na dobre życie jest prosty: należy zadbać o swoje życie rodzinne. Powyższe wyniki pokazują bowiem, że Polacy czerpią szczęście z tradycyjnego modelu rodziny.

Konferencję uświetniły występy kabaretu Klancyk, który w zabawny sposób komentował omawiane wyniki badań. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia była zaś firma Philips.

