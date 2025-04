Niełatwe życie cukrzyka

Szacuje się, że w Polsce ponad 2,5 mln osób choruje na cukrzycę. Jest to choroba nieuleczalna, która może doprowadzić do uszkodzeń, zaburzeń czynności i niewydolności różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, serca i naczyń krwionośnych. Dlatego leczenie cukrzycy wymaga zaangażowania różnych specjalistów, nie tylko diabetologów. Z rankingu WHC wynika, że na wizytę u okulisty i neurologa czeka się 3 miesiące, do endokrynologa 5 miesięcy, do chirurga naczyniowego 4 miesiące, tyle samo czasu trzeba poczekać na wizytę u nefrologa. Nie tylko kolejki do specjalistów stoją na przeszkodzie, by leczyć cukrzycę. Dużym obciążeniem dla chorych także ceny leków, a także zakup pomp insulinowych, które refundowane są tylko osobom do 26 roku życia. Zakup pompy to wydatek rzędu 3-9 tysięcy złotych, a miesięczne koszty jej utrzymania wynoszą 300-600 złotych. Polska jest jedynym krajem w Europie, który refunduje zestawy infuzyjne bez strzykawek z limitem wiekowym.

Znieść bariery

Podczas seminarium „Innowacje w diabetologii – ocena dostępności w Polsce” eksperci i goście dyskutowali, w jaki sposób można poprawić dostępność do innowacji i znieść bariery dostępu do leczenia cukrzycy w Polsce. Specjaliści przedstawili m.in. koszty świadczeń zdrowotnych i opieki diabetologicznej, a także zaprezentowali zapotrzebowanie na chirurgię bariatryczną w Polsce.

W dyskusji na temat możliwości rozwiązania problemów z dostępem do świadczeń diabetologicznych w Polsce udział wzięli:

Jarosław Myk – Członek zarządu Fundacji WHC

Dr Dorota Fal – Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń

Prof. Maciej Małecki – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prof. Zbigniew Szawarski – Etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC

Dr Jarosław Skłucki – Członek zarządu Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

Andrzej Bauman – Prezes Polskiego stowarzyszenia Diabetyków

Alicja Szewczyk – Przewodnicząca Zarządu Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii

Małgorzata Licha – Koordynator akcji „Wypompowani”

