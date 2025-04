SW KONFERENCJE GIGACON serdecznie zapraszają do udziału w konferencji "IT w Służbie Zdrowia", która odbędzie się 26.03.2013 we Wrocławiu w hotelu Orbis.

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Tematy prezentacji:

Reklama

Bariery we wdrażaniu procesów informatyzacji w podmiotach medycznych (Krzysztof Macha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych).

(Krzysztof Macha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych). Procesy biznesowe, integracja, bezpieczeństwo a nowe uwarunkowania prawne dla rynku medycznego (Marek Sokołowski, Oracle Polska).

(Marek Sokołowski, Oracle Polska). System e-WUŚ – fakty i mity (Tomasz Krawczyk, Naczelnik Wydziału Informatyki OZ w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia).

– (Tomasz Krawczyk, Naczelnik Wydziału Informatyki OZ w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia). Finansowanie Zewnętrzne dla Służby zdrowia. Najlepsze praktyki – możliwości ubiegania się o środki w 2013 r. (Instytut Zarządzania i Samorządności).

– (Instytut Zarządzania i Samorządności). Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji. (Krajowe Ramy Interoperacyjności). Dodatkowe wymogi i korzyści z ISO 27001 (Piotr Dzwonkowski, niezależny ekspert).

(Piotr Dzwonkowski, niezależny ekspert). Wiarygodność wpisów w elektronicznej dokumentacji medycznej (rozliczalność) – podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej: ustawowy czy rzeczowa potrzeba? (Agnieszka Sieńko, radca prawny)

Reklama

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy wcześniejsza rejestracja na stronie: http://sdcenter.pl/rejestracja-sluzbazdrowia_26-2013

link do strony wydarzenia: http://sdcenter.pl/sluzbazdrowia_03_2013

Zobacz też serwis Prawa pacjenta

Źródło: materiały prasowe Software/mn