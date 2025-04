Do grona wykładowców zaproszeni zostali specjaliści, którzy podzielą się z uczestnikami wydarzenia swoją ogromną wiedzą merytoryczną i bogatym doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej praktyki klinicznej, a także przedstawią najnowsze wyniki badań oraz ostatnie doniesienia naukowe.

W poprzedniej edycji konferencji, która odbyła się w dniach 3-4 grudnia 2011 roku, wzięło udział ponad 320 uczestników. Każdej z sześciu sesji tematycznych towarzyszyły długie dyskusje, co dało wyraz otwartości oraz chęci dzielenia się doświadczeniami między uczestnikami ze szpitali i gabinetów z całej Polski. Po raz pierwszy także lekarze uczestniczący w spotkaniu tak licznie zdecydowali się na rejestrację części wykładowych za pomocą kamer oraz dyktafonów, co niezmiernie ucieszyło zarówno wykładowców, jak i organizatorów, którzy uznali to za dowód rosnącego zainteresowania i zwiększania potrzeby rozwoju wśród lekarzy ginekologów. Pełną relację z wydarzenia można przeczytać w numerze 2/2012 ,,Forum Położnictwa i Ginekologii”.

Komitet naukowy tegorocznej konferencji ponownie zgodzili się objąć prof. dr hab. Jacek Brązert oraz prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nowym elementem podczas spotkania w Wiśle będzie możliwość uczestnictwa w praktycznych warsztatach ultrasonograficznych niezbędnych do otrzymania certyfikatu sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Zagadnienia, z którymi będzie można zapoznać się podczas konferencji:

Położnictwo:

Wczesny (w I trymestrze ) screening wad rozwojowych u płodu. Badanie przepływu w tętnicy macicznej w ocenie ryzyka hypotrofii, peeklampsji oraz obumarć wewnątrzmacicznych płodu. Bezobjawowe skracanie się szyjki macicy- diagnostyka i postępowanie. Przyrost masy ciała u ciężarnej a powikłania okołoporodowe. Rozpoznanie i postępowanie przy podejrzeniu dystocji barkowej. Wady serc a u ciężarnej- rola kardiologa i położnika. Gdy u ciężarnej rośnie glikemia. Antykoncepcja i HTZ w cukrzycy. Blaski i cienie procedury in vitro. Insulinooporność i zespół metaboliczny a niepowodzenia wczesnej ciąży.

Ginekologia:

Laparoskopia czy laparotomia we współczesnej onkologii ginekologicznej. Endometrioza a rak jajnika, czy istnieje taka zależność? Postępowanie u młodych kobiet z nowotworami jajnika. Aktualne poglądy na temat czynników ryzyka oraz sposobu postępowania w raku gruczołu piersiowego; czy aktywność fizyczna pozwala odsunąć rozwój tego nowotworu? Mammografia czy MRI w screeningu raka jajnika. Nowe kryteria rozpoznania menopauzy i postępowanie. Modna sylwetka a zaburzenia miesiączkowania i rozrodu.

Termin konferencji obejmuje sobotę i niedzielę, by nie kolidował z pracą zawodową lekarzy zainteresowanych poruszaną tematyką. Ponadto organizatorzy mają nadzieję, że pobyt w Hotelu Stok w malowniczej Wiśle będzie dla uczestników konferencji nie tylko czasem poświęconym na pogłębianie wiedzy, ale także chwilą relaksu i odpoczynku w urokliwej okolicy Beskidów.

Organizatorzy Konferencji:

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.

